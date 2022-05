Hija de Pamela Díaz se sinceró sobre la relación con su mamá: “Somos como mejores amigas”

Pamela Díaz siempre ha mostrado a sus retoños en sus redes sociales, compartiendo su día a día con ellos. Sin embargo, con su hija mayor, Trinidad Neira, tiene una relación bastante especial alejada de todo el glamour de las cámaras.

La joven ha dicho que no es fanática de exponerse en los medios de comunicación, como lo acostumbra a hacer su madre, pero en esta ocasión tuvo una profunda conversación con Lahora.cl, donde comentó cómo es su relación con la “Fiera”.

Aunque tiene más de 420 mil seguidores en Instagram, Trinidad comenta que: “Yo en verdad en general soy súper bajo perfil, pero si me sirve para algo a futuro lo voy a usar”.

Además, aclara que aún no está acostumbrada a la exposición mediática. “La verdad se me hace súper raro porque no estoy acostumbrada, pero súper bien. La gente es súper bacán, no tengo nada que decir”.

Recordemos que la joven estuvo en España para empezar sus estudios en moda, pero decidió regresar a Chile. “Estuve en España, pero me devolví por algunas cosas. Más que nada cosas personales”, explicó.

“Este año pretendo seguir estudiando, trabajar, más que nada. Yo creo que estaré viendo cosas ligadas a la moda, pero se puede cambiar si es necesario. Pero por el momento en la moda”, aclaró.

El vínculo entre madre e hija

Pamela Díaz y Trinidad Neira tienen una relación bastante cercana, o eso se ve en las redes sociales de la modelo, en las cuales hemos visto algunas bromas y buenos momentos entre ambas.

A raíz de esto, la retoña de la “Fiera” comenta que “mi mamá me apoya en todo, nada que decir, es un siete”.

Al momento de definir el vínculo entre ellas, agregó que “somos como mejores amigas, como hermanas la verdad. Tal como se ve en redes sociales”.