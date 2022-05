Neil Patrick Harris regresa a la televisión con una comedia romántica gay

Neil Patrick Harris pasó de ser uno de los solteros más codiciados de Nueva York en How I Met Your Mother, a uno de los solteros… Bueno, un soltero más de la Gran Manzana, pero ahora gay.

El actor que encarnó a Barnie Stinson en How I Met Your Mother, ahora será Michael en una comedia romántica gay que se llamará Uncoupled, creada por Darren Star, el mismo deEmily en París y Sex and the City.

Star producirá la serie junto con Jeffrey Richman, quien también ha tenido éxitos en la comedia con Modern Family.

Empezar de nuevo

“Se trata de un hombre gay que tiene casi 40 años, que es soltero en Nueva York, y es una experiencia con la que me puedo identificar y conozco a muchas personas que han pasado por eso”, dijo Star a People. “Creo que todos hemos tenido rupturas, y se trata de una ruptura. No se trata de ser homosexual o heterosexual. Se trata de cualquiera que tenga que empezar de nuevo”.

Será el retorno a la televisión de Neil Patrick Harris desde que terminó How I Met Your Mother y compartirá créditos con Tuc Watkins, Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas yEmerson Brooks.

Una serie de Netflix

Uncoupled se estrenará en Netflix el 27 de julio. (Netflix)

“Michael (Patrick Harris) pensó que su vida era perfecta hasta que su esposo lo toma por sorpresa al salir por la puerta después de 17 años”, reza la sinopsis de la serie. “De la noche a la mañana, Michael tiene que enfrentarse a dos pesadillas: perder a quien creía que era su alma gemela y, de repente, encontrarse como un hombre gay soltero de cuarenta y tantos años en la ciudad de Nueva York”.

La serie de ocho episodios se podrá ver a través de la plataforma de Netflix a partir del 29 de julio.