Pato Torres respondió ante polémica por diferencias de sueldos en “Teatro en Chilevisión”: “Era un actor más”

Pato Torres estuvo en la última edición de “Zona de Estrellas”, en donde contestó a una antigua polémica sobre la diferencia salarial que existía entre sus compañeros de elenco en el antiguo estelar, “Teatro en Chilevisión”.

Recordemos que esta acusación fue hecha por Ana María Gazmuri, quien durante el 2018, en “Fea Latitud”, aseguró que el sueldo del actor era cuatro veces mayor que su salario.

“Sin duda debe estar molesta porque ella quería ganar lo mismo que yo y tiene todo su derecho de hacerlo, pero ella no negoció como negocié yo”, explicó Pato Torres, dejando en claro que no es su responsabilidad.

Sin embargo, si afirmó que podía existir una diferencia entre actores y actrices, es decir, que haya existido una preferencia por los hombres. “Era muy probable que haya sido eso”, aunque aclaró que “no me lo puedo cargar yo porque no lo decidía yo, era un funcionario más, un actor más”.

En la misma línea, Pato Torres aseguró que él no tomaba las decisiones importantes pero sí dio inicio al programa en la TV.

“Yo fui el gestor de ese programa (teatro en CHV) yo fui el que llevé el papelito a Jaime (de Aguirre) y le dije ‘este es mi proyecto, si te gusta, sí, ya hagámoslo mañana. Ok, ¿quieres que lo haga yo o lo hace el canal? El Canal. Ok, es suyo. Yo cobro tanto’”, expresó.