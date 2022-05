Un par de semanas atrás, se dio a conocer la fecha del próximo comeback o regreso del grupo surcoreano de k-pop, BTS, conformado por Jungkook, V (Taehyung), Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, la cual, será el próximo 10 de junio, en vísperas del noveno aniversario.

BTS revela lista de canciones o tracklist para álbum Proof. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels / Samsung

Se reportó que el nuevo álbum será una antología con sus mayores éxitos y se incluirían tres nuevos temas, al igual que tres discos en total. ‘Proof’ contará con dos versiones en formato físico (Standard y Compact), además, también podrás adquirir el set.

Así luce la portada de ‘Proof’, nuevo álbum de BTS:

Portada de 'Proof', nuevo álbum de BTS. / Foto: HYBE Labels / Big Hit Entertainment

Cabe recalcar, que con este álbum se marcará un antes y después en el grupo de k-pop, ya que se reflejará el pasado, presente y futuro de los cantantes de ‘Dynamite’, aún se desconoce si los tres nuevos temas serán interpretados en inglés o coreano.

BTS revela lista de canciones o tracklist para álbum Proof. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

El pasado 7 de mayo, se compartió el calendario de promoción de ‘Proof’ y se reveló que los días 8, 9 y 10, del mes en curso, se compartirá el tracklist o lista de canciones para cada uno de los discos que conforman la antología.

BTS revela lista de canciones o tracklist para álbum ‘Proof’

Llegó el 8 de mayo y se compartió la lista de canciones que conforman el CD número 1 y será un total de 19 temas y la canción inédita se titula ‘Yet To Come’, al igual que ‘Born Singer’, originalmente publicada en SoundCloud. Se espera que cada día se revele un nuevo tema nunca antes escuchado por ARMY, en pocas palabras, una nueva canción por CD.

Lista de canciones para el CD 1 de ‘Proof’

1. Born Singer

2. No More Dream

3. N.O

4. Boy In Luv

5. Danger

6. I NEED U

7. RUN

8. FIRE

9. Blood, Sweat & Tears

10. Spring Day

11. DNA

12. FAKE LOVE

13. IDOL

14. Boy With Luv (Feat. Halsey)

15. ON

16. Dynamite

17. Life Goes On

18. Butter

19. Yet To Come (The Most Beautiful Moment)