“No está bueno mostrar eso en TV”: Sabrina Sosa cuestiona críticas de jurado de “El retador”

La influencer argentina Sabrina Sosa cuestionó este sábado el tenor de las críticas que su compatriota, Marcelo Polino, le hizo tras su presentación del pasado viernes en “El retador”, de Mega.

Polino, uno de los tres jurados del estelar del canal privado, no perdonó que la joven cometiera un error en un lift durante su presentación, algo que Sosa explicó se debió a una lesión que le impidió rendir según sus expectativas y los ensayos previos a su show de danza, algo que no realizaba desde la época en que participó del programa “Fiebre de baile”, en 2012.

“Se te nota que hace 10 años que bailabas, se notó. Se te ve espléndida de figura, con mucho carisma y todo”, fue el lapidario comentario que le hizo Polino y que la joven cuestionó este sábado en entrevista con pagina7.cl.

La respuesta de Sabrina a Polino

“La participación, dentro de todo bien, es un balance positivo. Mi idea era verme bien, hacer una coreografía dentro de las posibilidades de cada uno, hay bailarines profesionales y eso lo tenía más que claro. Quería dar lo mejor de mí, el vestuario, maquillaje, que el show se pueda ver bien en general y eso salió bien, y me dejó contenta”, arrancó Sabrina, quien confesó que más allá de sentirse bien en el escenario, no logró realizar una mejor presentación por su problema físico.

“Tampoco lo disfruto por la lesión de mi rodilla. Me lesioné ensayando, entonces para entrenar yo ando perfecto, porque son movimientos estáticos. Pero en el baile, me pasó en varios ensayos, como que giraba mucho el ligamento, hasta que en el ensayo fue el duro y quedé una semana fuera. Me recupero y ese mismo día, que no lo contamos en el estudio, en el ensayo general que se hace antes de la grabación, me vuelvo a lesionar”, contó.

“Entonces fue todo un drama. Primero el dolor, tomando pastillas, buscando una rodillera nueva, porque la que tenía no me estaba sirviendo (...) el dolor lo tenía, así que no lo disfruté al ciento por ciento. Por eso hubo un lift que no lo pude hacer y en ese me lesioné en la tarde, ese día, entonces fue el puro miedo que tenía del dolor, que me falló la mente”, explicó.

En ese contexto es que a Sosa las críticas de Polino le parecieron excesivas en comparación a las de los otros jurados del programa.

“Los comentarios de Myriam Hernández y Álvaro Rudolphy fueron súper positivos, se enfocaron en lo bueno, pero Polino se enfocó en lo malo. Yo vengo de Argentina y sé cómo es, es su papel, él vino a eso”, agregó.

“A mí me da igual, porque sabía a lo que iba, sé mi nivel y el de los contrincantes, pero creo que no es positivo mostrar cosas así en estos tiempos, porque no todo el mundo se lo toma igual. Yo lo conozco y es difícil, no es el ejemplo y no es mi forma de vida remarcarle a los demás sus cosas desde lo malo”, dijo, al paso que le dio un consejo a Polino.

“Lo malo, con respeto. Esa es la forma de comunicarse con lo demás, esa es mi forma, la de él es otra, y a mí no me afecta porque sé cómo es. No está tan bueno mostrar eso en televisión”, finalizó.