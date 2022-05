Conozca Hustle, el drama deportivo de Adam Sandler y Lebron James

Adam Sandler es aficionado al deporte, hasta el punto que varias de sus películas han tenido como punto principal algunas disciplinas, como Happy Gilmore (golf), The Waterboy (fútbol americano) y The Longest Yard (fútbol americano).

Y su próximo proyecto de Netflix también será deportivo, pero no será una comedia, sino un drama en el que no solo será protagonista, sino también productor junto con la estrella de la NBA, LeBron James.

Hustle es el título de la película dirigida por Jeremiah Zagar y que estará repleta de cameos de jugadores y entrenadores del baloncesto de la NBA.

Sandler será un cazatalento

Hustle marca el regreso de Sandler a un territorio dramático para interpretar a Stanley Sugarman, un cazatalentos desafortunado de los Philadelphia 76ers que se topa en España con un diamante en bruto llamado Bo Cruz, interpretado por el jugador español del Utah Jazz, Juancho Hernangómez.

Sin la aprobación de su equipo, Stanley decide ayudar al jugador no probado a intentar convertirse en profesional, con la esperanza de revivir su propia carrera en el proceso.

“Es en gran medida una historia de Rocky”, dijo Sandler a Entertainment Weekly. “Y no soy Mickey (el entrenador de Rocky) en eso, nunca habrá otro Mickey, pero me gusta ser ese tipo de persona, poder hablar con un joven y entusiasmarlo”.

LeBron, el productor

Sandler entró en el proyecto gracias a LeBron James, cuya compañía SpringHill Company produjo el documental What’s My Name: Muhammad Ali, así como Space Jam: A New Legacy.

“La compañía de LeBron y (el productor) Joe Roth me enviaron el guión, y yo estaba como, ‘Vaya, definitivamente es algo por lo que podría emocionarme’. Me gustó la sensación de eso, la relación padre-hijo que surge de eso, y me conecté con muchas cosas”, recalcó Sandler, quien tendrá a su lado en el reparto Queen Latifah, a Ben Foster y a Robert Duvall.

El exjugador de la NBA y actual analista de televisión Kenny Smith también aparecerá en el film, junto con jugadores de la talla de Anthony Edwards, Trae Young, Kyle Lowry, Jordan Clarkson, Khris Middleton, Aaron Gordon, Seth Curry y Boban Marjanovic.

Hustle estará disponible en Netflix a partir del 8 de junio.