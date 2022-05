Despiden a Fred Savage del reboot de ‘Los años maravillosos’ por “conducta inapropiada”

Malas noticias para los fans de The Wonder Years. El actor Fred Savage, ex protagonista de la serie ‘Los años maravillosos’ de finales de los 80‘s, fue despedido recientemente durante la grabación del reboot de la serie, donde ejercía como director y productor ejecutivo, presuntamente por conductas inapropiadas.

De acuerdo con la revista Variety, algunos empleados comenzaron a quejarse del comportamiento de Savage durante el rodaje. Aunque aún no han informado de manera oficial los motivos exactos del despido del productor de 45 años, un portavoz de Disney ya habría confirmado las acusaciones del staff y la consecuente salida de la producción de Savage.

“Recientemente, nos informaron de las denuncias de conducta inapropiada por parte de Fred Savage y, como es política, se inició una investigación. Una vez finalizado, se tomó la decisión de rescindir su empleo como productor ejecutivo y director de ‘The Wonder Years”, declaró a Variety.

Es un caso reincidente de Savage

Esta no sería la primera vez que Savage se ve envuelto en este tipo de acusaciones por su comportamiento. En 1993, la diseñadora de vestuario de ‘Los años maravillosos’, Monique Long, lo demandó por acoso sexual, la trabajadora señaló que el actor en repetidas ocasiones realizó propuestas para salir: “Oh, Monique, estoy tan enamorado de ti. Por favor, ten una aventura conmigo”.

Por su parte, la actriz Alley Mills, con quien compartió pantalla, afirmó en 2018 que la cancelación de la serie original había sido a causa de esa demanda, la cuál Mills tachó de ser “ridícula” y salió a la defensa de Fred Savage, asegurando que era un ser humano inofensivo.

Savage es más conocido por su papel como Kevin Arnold en Los años maravillosos, que le valió nominaciones a los premios Emmy y a los Globos de Oro, cuando apenas tenía 13 años, por lo que fue el actor más joven en ser nominado.