Jada Pinkett Smith llora al hablar con la madre de la fallecida ex Miss USA Cheslie Kryst

Durante el último par de años, Jada Pinkett Smith ha logrado amasar una enorme base de fans debido al inmenso éxito de su show “Red Table Talk”, que en uno de sus más recientes episodios ha tenido la presencia de la madre de la fallecida ex Miss USA Cheslie Kryst, dando pie a una situación muy conmovedora para Jada.

Quienes siguen de cerca el show saben que apunta a ser un espacio seguro donde las celebridades, más que todo la propia familia Smith, y las personas más allegadas a ellos pueden abordar temas sensibles y complejos. Durante la nueva temporada los fans han podido tener la oportunidad de conocer a la madre de Cheslie.

Jada Pinkett Smith se ve abrumada ante la visita de la madre de Cheslir Kryst a “Red Table Talk”

En enero de 2022, la ex Miss USA Cheslie Kryst se suicidó en lo que acabó siendo uno de los eventos más impactantes de la farándula en los últimos años. Durante el episodio del show, la misma Jada afirmó a través de una voz en off “Lo que muchos no sabían es que, en el fondo, Cheslie se estaba recuperando de una depresión debilitante”.

April afirmó que la ex Miss USA ya había intentado suicidarse en otra ocasión y se había determinado que sufría de una “depresión altamente funcional”. Además, se mostró un montaje que resumía la vida y trayectoria de la reina de belleza.

Finalmente, al terminar de verse las imágenes, Jada rompió a llorar desconsoladamente, por lo que su hija Willow tuvo que consolarla para poder continuar con la entrevista. Red Table Talk sigue demostrando ser el lugar adecuado para que la familia Smith se abra ante el mundo.

Se espera que uno de los próximos temas que se hablen en el programa sea sobre la infame cachetada de los premios Oscar.

