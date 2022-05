Condenan a 19 años de cárcel a exmiembro de Garibaldi por abuso sexual contra su propia hija

El exmiembro de la agrupación mexicana Garibaldi, Ricardo Crespo, fue declarado culpable por abuso sexual menor de edad, en este caso, contra su propia hija.

Fue sentenciado a 19 años de cárcel, de acuerdo a lo dado a conocer por la firma de abogados Ramírez, Penilla Rubio Cuadra Abogados.

Crespo fue “encontrado culpable del delito de abuso sexual agraviado, cometido de manera continuada en agravio a su hija desde los 5 y hasta los 14 años”.

Ricardo Crespo, de 46 años, fue detenido el 13 de febrero de 2021 tras ser acusado por su exesposa de abuso sexual en contra de la hija de ambos.

De acuerdo a los medios mexicanos, el actor le realizó una prueba de embarazo a la joven, en una oportunidad cuando se retrasó su menstruación a los 13 años.

En septiembre de 2021, la hija del actor habló del abuso sexual que vivió y el momento en el que decidió denunciar a su padre, en un video que compartió en su cuenta de Instagram

“Este video es difícil, pero importante para mí. Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años de parte de mi papá, esto fue de los 5 hasta los 14 años. Octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y mi hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto”, comienza la joven.

“Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben, fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, dijo en esa oportunidad.

El mensaje de la víctima: