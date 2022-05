“Lo ha pasado horrible”: Rodrigo Herrera confiesa cómo ha vivido su actual pareja la polémica con su exesposa

Rodrigo Herrera estuvo invitado en el reciente capítulo de Pero Con Respeto.

En el programa de CHV conducido por Julio César Rodríguez, el periodista se refirió a las acusaciones de su exesposa, Denisse Flores.

Dentro de ese ámbito, Herrera señaló sobre cómo ha afectado el hecho a su familia.

“Eso es lo peor. Yo lo puedo aguantar, porque yo sé lo que soy. Yo no tengo ningún problema en asumir lo que tenga que asumir”, expresó.

En ese sentido, indicó que “yo tengo una excelente relación con la mayoría de mis expololas. Muchas de hecho me han escrito para darme su apoyo”.

“Yo siento que llega el minuto en que hay que pegarse una bajada de esto. La familia se afecta mucho. Otras generaciones, mi papá, mi mamá, mi abuela con 91 años”, indicó.

“Lo mismo que pasa también con mi actual pareja, porque la pasa horrible. Ella me apoyó y realmente estoy muy sorprendido de la manera en que me ha entregado apañe, pero lo pasa mal, porque se expuesta a algo que no le corresponde”, señaló.

“¿Cuánto llevai?”, le preguntó al respecto Julio César Rodríguez. “Nos conocemos ya desde hace tiempo y llevamos un par de años bastante buenos. En pandemia la relación comenzó a florecer en profundidad”, respondió señalando además que trabaja en el mundo de la salud.

Respecto al apoyo que ha recibido de ella, señaló que es “súper sincero, motivado por el amor, pero no es justo que el entorno tenga que pasar por estas tribulaciones”.