¿Qué es Mercurio retrógrado y cómo afecta a la vida diaria?

Del 9 de septiembre al 2 de octubre, Mercurio está en la fase retrógrada, hecho que en la astrología se asocia con malos momentos en muchos aspectos de la vida, más porque al planeta se le asocia con la comunicación y así se atribuye que este periodo es de chismes o habladurías.

Te puede interesar: Mira cómo combatir los efectos negativos de Mercurio retrógrado signo a signo

A pesar de estas consideraciones astrológicas, los científicos explican que este fenómeno pasa unas dos o tres veces al año, consiste en una ilusión óptica que hace que desde la perspectiva de la Tierra el planeta más pequeño parece que marcha hacia atrás en su órbita.

El próximo evento de esta categoría será del 28 de diciembre al 18 de enero de 2023.

“Mercurio retrógrado es una definición científica real, que describe lo que ocurre cuando en apariencia ese planeta, y desde la perspectiva de la Tierra, se mueve hacia atrás”, le dijo a la BBC la astrofísica de la Universidad de Oxford Rebecca Smethurst.

O próximo Mercúrio Retrógrado vem aí (Reprodução: Pexels)

La científica dijo que este fenómeno no influye de ninguna forma con lo que pasa en nuestro planeta, pero el fenómeno tiene amplia difusión en la cultura popular como días de momentos complicados.

El fenómeno ocurre porque Mercurio tarda 88 días en rodear al Sol, cuando a la Tierra le toma 365 días, además de que la velocidad a la que se mueve es superior a la del planeta azul.

“Entre tres y cuatro veces al año, sucede el efecto óptico descrito como ‘Mercurio retrógrado’: parece que el cuerpo celeste estuviera retrocediendo”, destacó Rick Fienberg, de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos.

¿Que recomienda la astrología?

Según las recomendaciones de la astrología, cuando Mercurio está retrógrado se debe pensar en soluciones y ser adaptable, analizar opciones a diversos problemas, ser flexible para adaptarse a las nuevas circunstancias.

La fortuna sonreirá a 5 signos del zodiaco en la primera semana de septiembre Pixabay

Poner mayor atención a los números, es decir, revisar con mayor cuidado al momento de hacer transacciones bancarias, estados de cuenta y demás aciones que estén asociadas con los números.

También se recomienda no entrar en pánico, no exagerar la negatividad, ya que si algo malo pasa es necesario sobreponerse a la situación para salir de nuevo adelante. No se deben tomar decisiones improvisadas, así como mantener un equilibrio entre lo positivo y negativo.

Lo más visto de Publimetro TV