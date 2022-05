Bob Odenkirk: 5 películas del actor para ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max

Actualmente se encuentra en emisión la última temporada de Better Call Saul, la serie que sigue la historia de Jimmy McGill y su transformación en Saul Goodman, la cual puedes ver en Netflix.

La precuela de Breaking Bad también ha sido un éxito de crítica, en donde el actor Bob Odenkirk ha conquistado a la audiencia con su performance, siendo cuatro veces nominado a los Emmy como mejor actor en una serie de drama.

La producción ha permitido además al intérprete lucirse en el drama, algo que ya efectuó en la serie original, tras una larga trayectoria centrada especialmente en el mundo de la comedia.

Fue guionista de Saturday Night Live y The Ben Stiller Show; creó la comedia de sketches Mr. Show junto a David Cross (Tobias Fünke en Arrested Development) que se convirtió en un programa de culto; y tuvo apariciones episódicas en diversas series como The Office, Weeds, How I Met Your Mother, The Larry Sanders Show y Curb Your Enthusiasm.

Durante los últimos años ha aparecido en cintas como Nobody, Long Shot y Mujercitas, además de series como Fargo y Undone.

A la espera de ver el desenlace de Better Call Saul, te dejamos cinco películas en donde aparece Bob Odenkirk y las cuales puedes ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max.

Cinco películas de Bob Odenkirk

Nobody (HBO Max)

A veces el hombre en el que nadie se fija resulta ser el más peligroso. Bob Odenkirk estelariza este violento thriller como el modesto Hutch Mansell, cuyo casual cruce con la mafia abre un camino que revelará sus oscuros y letales secretos.

Mujercitas (Amazon)

Cuatro hermanas llegan a la mayoría de edad en los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Adaptación de la novela homónima de Louisa May Alcott, dirigida y escrita por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, Florence Pugh y Emma Watson.

Long Shot (Netflix)

Un inesperado reencuentro lleva a una obstinada candidata presidencial a contratar a un imprudente redactor de discursos que desafía sus políticas... y su corazón. Con Charlize Theron, Seth Rogen y Bob Odenkirk.

El día de la novia (Netflix)

Un escritor de tarjetas desempleado debe crear el mensaje perfecto para una nueva celebración si desea salir vivo de la red de engaño y asesinato que lo atrapa.

The Spectacular Now (Star+)

Esta es la historia de Sutter Keely, estudiante de último año de preparatoria, un seductor que nunca se preocupa por el futuro, y de como se enamora inesperadamente y también se enfrenta al miedo, la belleza y el misterio de lo que viene después. Con Miles Teller, Shailene Woodley, Brie Larson, Kyle Chandler, Jennifer Jason Leigh, Mary Elizabeth Winstead y Bob Odenkirk.