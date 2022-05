Confirman quién es el actor que abandona ‘Élite’ para la sexta temporada

Desde hace algunos meses se había comentado que en ‘Élite’ estaban por suceder una serie de acontecimientos que sorprenderían a los fieles fans y ese momento llegó, pues lo que tanto se especulaba es una realidad: Uno de sus más icónicos actores se despide de esta trama y ya no estará presente para la sexta temporada.

Esto no solo llena de tristeza a la audiencia, sino que también genera mucha incertidumbre sobre el destino de esta producción en la que si bien se van sumando nuevas figuras, hay quienes desconocen el por qué parte del elenco estelar debe partir de ella. Y aunque aún se desconocen las causas, también se van revelando quién es ese personaje que dirá adiós para siempre.

Y aunque muchos lo creían inimaginable, ese actor que ya no estará más en esta historia es Itzan Escamilla, mejor conocido por su papel de Samuel. Éste se fue por la puerta grande, pese a que su final fue muy trágico en la quinta temporada en la que fue vilmente asesinado por Benjamín, el director del colegio Las Encinas en quien él depositó toda su confianza.

¿Quién es el actor que abandona ‘Élite’ para la sexta temporada?

A través de la cuenta oficial de Instagram de ‘Élite’ se pudo apreciar cómo este chico fue despedido con especial afecto por todo el elenco de la serie. Una secuencia de fotos en las que se muestra asumiendo su papel desde la primera temporada hasta ahora son el reflejo del agradecimiento por su especial participación con la que cautivó a todos. E incluso, a través de un muy significativo mensaje se pudo apreciar cómo él fue parte importante de esta trama: “Así lo conocimos, y así nos despedimos, Samuel”.

Con esto, queda claro que su personaje no estará presente en la próxima temporada, pero hasta ahora sus realizadores han comentado en que es muy posible que no se aclare bien la acción de su muerte para que quede el misterio de que él seguirá descubriendo el maléfico plan de Benjamín quien lo engañó y no fue capaz de defenderlo ni en los últimos momentos de su vida. Por lo que seguramente se tendrá a un Samuel omnipresente haciendo de las suyas para cobrar venganza.

Pero, esto también denota que ya no se tendrá más en pantalla, sino que se manejarán sus escenas con voces en off o a través de “flashback”. De hecho, antes de que Netflix hiciera oficial esta noticia, ya muchos de sus seguidores sospechaban que algo estaba sucediendo, pues el mismo Itzan publicó una foto en su cuenta personal en la que se aprecia cómo su muy icónico uniforme está colgado al descuido en un ropero.

Y como es costumbre, este chico de pocas palabras solo colocó un emoticon de corazón y un candado cerrado para que los más creativos entendieran que con ello está haciendo un cierre en esta serie en la que consolidó su fama y conoció el éxito a través de su dramático personaje. Ahora queda esperar cómo sigue el curso de esta historia en la que una vez más el público debe despedirse de sus personajes favoritos.