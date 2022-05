“Estoy destruida”: la queja de Patricia Maldonado por intensas grabaciones de “La divina comida”

Patricia Maldonado será una de las próximas invitadas a “La divina comida” y en ese contexto fue que esta semana hizo sus descargos en su canal de Youtube.

Fue junto a Catalina Pulido, su compañera en “Las indomables”, y quien también será parte del capítulo del programa de CHV junto al periodista Rodrigo Herrera y el político Nelson Ávila, que la expanelista de “Mucho gusto” reclamó por gran número de horas que toma grabar un episodio del estelar del canal privado.

“El día lunes le toca a Patricia, para que la gente sepa es bien agotador, yo lo hice el programa”, contó a inicios de semana Pulido, quien confirmó los dichos de Maldonado respecto a las agotadoras jornadas de grabaciones.

Las quejas de Patricia Maldonado

“Estoy destruida. Grabamos hasta tarde. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno tiene una continuidad de estar grabando, estar corriendo, tu cuerpo está acostumbrado a esa exigencia. Yo hasta el 2018 tenía tres, cuatro cosas: la radio, el café concert y el Mucho gusto”, explicó Maldonado, quien tras realizar la cena para sus comensales quedó agotada.

Hay mucha presión. La gente espera mucho de uno. — Catalina Pulido

“Yo en la mañana no me podía levantar. Sentía que todo, no había nada en mi cuerpo que no me pesara. Es impresionante como tu cuerpo lo siente”, aseguró.

Su queja fue respaldada por la actriz, quien expuso que la “presión” que siente cada invitado al programa para conseguir que todo salga bien en cada cena es algo desconocido por los telespectadores.

“Hay mucha presión. La gente espera mucho de uno. Por eso me carga tener invitados. A mí me estresa tanto tener gente en mi casa, me gusta de partida tener todo impecable, soy muy autoexigente. ¡Terrible! Me gusta que esté todo al unísono, me gusta que las veladas sean perfectas. Me agota mucho hacer cosas en mi casa, imagínate televisado poh, vieja, con toda la gente juzgándote”, reveló.

Pese a los inconvenientes, la actriz confesó que la experiencia de compartir comida y conversación con otras figuras mediáticas ha sido muy buena.

“Ayer (lunes) fue tu turno, Paty, maravilloso, muy bien, comimos exquisito, encantadores los invitados, hay que decirlo. Rodrigo Herrera, un encanto; Nelson Ávila, un caballero. ¡Qué agradable conocer ese tipo de gente en la política!”, finalizó.