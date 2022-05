La Rancherita contó el vergonzoso momento que pasó frente al presidente Gabriel Boric: “Trágame Tierra!”

Durante la jornada del día martes, Carolina Molina, más conocida por su nombre artístico “La Rancherita”, estuvo participando en una actividad junto al actual mandatario de nuestro país Gabriel Boric. Sin embargo, la artista tuvo un pequeño percance en el encuentro.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante contó algunos detalles del evento vinculado con la Deportistas por Un Sueño.

A raíz de esto, Carolina le fue a pedir una fotografía al Presidente, pero ocurrió un chascarro en el momento.

“Oye no saben lo que me pasó. No sé cómo puedo ser tan pastela!!! TRÁGAME TIERRAAA!! Jaja Después de todo el rato que quería sacarme la foto con el Presidente. Estaba al lado mío todo el rato, y después cuando terminó toda la celebración le digo ‘¿saquémonos una fotito?’. ‘Ya’, me dice”, comenzó a contar en el video.

“Y cuando me voy a sacar la foto tenía el temporizador en 10 segundos. Nooo, y era como el momento para poder sacarme la foto. Sólo a mí me pasan estas cagas”, continuó.

Sin embargo, Gabriel Boric sí esperó para poder tomarse la selfie con la cantante. “Me miró así como… (cuek). Pero después igual fue gentil y esperó que le sacara el temporizador y nos sacamos la foto. Y aquí está”.

Sobre el evento, Carolina comentó que “lo más lindo entregar los subsidios a la gente que necesitaba. A muchas mamitas y papitos, guerreros de la fundación. Qué lindo momento, me emocioné”.

Finalmente, la cantante alegó -en tono de broma- sobre que los asistentes le tomaron una fotografía de su peor ángulo.

“Lo peor fue cuando nos presentaron, porque él se acercó a saludarnos y todo. Yo obviamente no iba a estar sentada. Me pare para saludarlo, le di la mano. Y me graban del peor ángulo que me podrían haber tomado”, concluyó su relato.