Patricia Maldonado reveló por qué no tiene Twitter: “Mi hijo me dijo ‘no más. Usted cierre esto’”

Patricia Maldonado, en su programa “Las Indomables”, confesó el real motivo de por qué cerró su cuenta de Twitter.

“Yo no tengo Twitter, no lo puedo abrir, porque me lo prohibió mi hijo. Eso a raíz de que un tipo me escribió algo y yo le contesté algo tan bestial, tan grosero, que mi hijo me dijo ‘no más. Usted cierre esto’”, dijo la expanelista de “Mucho Gusto”.

En las declaraciones recogidas por La Cuarta, Maldonado precisó que “¿qué se cree el picante? ¿A quién le ganó?”, dijo Maldonado por los tuits que le mandó un usuario.

“Tengo una situación grave aquí. Mi piloto está incoherente y no tengo ni idea de cómo pilotar”, señaló el pasajero a la torre de...👇https://t.co/WHODoKgEYV — Publimetro (@PublimetroChile) May 11, 2022

Sin embargo, a su hijo le impactó más el nivel de respuesta de su mamá, ya que “la Maldito” confesó que: “Me dijo: ‘Mamá, por lo que más quieras en el mundo, lo que usted le contestó, a mí me horrorizó’”.

Hasta confesó que Jaime Coloma la llamó para preguntarle si era ella o se trataba de una cuenta falsa.

“A raíz de eso yo nunca más tuve, porque soy ‘pastito seco’, tú me dices esto y yo te contesto esto otro ¡Es sin llorar!”, dijo.