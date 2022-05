Sergio Lagos lanzará el primer adelanto de su nuevo disco: “Habla de unidad, amor y de cierre de ciertos ciclos vitales”

A lo largo de la pandemia, Sergio Lagos y su banda, se dedicaron a la creación de un nuevo disco “O” y durante esta jornada podrás escuchar la primera canción del álbum llamada “Siete Vidas”.

El animador contó algunos detalles de este álbum, en donde explicó que: “Es una conexión potente entre esta vocal y el concepto del libre albedrío, la posibilidad de escoger en la vida...levantarse O no, continuar en una relación O no, reír O no, amar O no amar, hacer O no hacer. La O como una posibilidad de un nuevo camino.”

“La O es la vocal que permite una decisión. Esas pequeñas o grandes decisiones cotidianas que le dan sentido a nuestra existencia”, agregó.

Finalmente, comentó que “estoy muy contento, ya que es un disco muy esperado por todos nosotros, tuvo un proceso pre y post pandémico y que habla de unidad, amor y de cierre de ciertos ciclos vitales.”

El tema está compuesto por Sergio en conjunto con Cristian López y Fernando Parra, la mezcla de Cristian López y el master de Chalo Gonzalez.

Si quieres ser el primero en escuchar el tema, entra acá: