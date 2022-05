Tía Sonia contó fuerte anécdota que vivió en Miami junto a Eva Gómez: “Me tiró debajo de unas mesas y a escondernos”

Tía Sonia estuvo como invitada en “Pero con respecto” y durante su participación contó que vivió un violento episodio en Miami, cuando fue testigo de una balacera y justo en el local estaba Eva Gómez.

En ese entonces, la ícono de la farándula estaba de viaje con su hijo mayor, Andrés Massú. Es por eso que hace algunos años realizaron un viaje en compañía de su hijo mayor, Andrés Massú.

“Partimos a Miami y fuimos sentarnos un rato, estábamos ahí y de repente cae un tipo muerto al lado de nosotros. Fue atroz, un susto espantoso”, contó.

Por consiguiente, Eva Gómez reaccionó rápidamente y pudo ayudar a la mamá de Nicolas Massú para ponerla a salvo.

“Voy detrás de Andrés y no podía salir para allá, entonces me devuelvo y Eva me tiró debajo de unas mesas y a escondernos. Fue puro asustarse, el tipo quedó muerto ahí”, agregó.

“Estábamos en la orilla de la vereda y esto fue en la calle y ahí tuvimos que volar después de harto rato fondeados debajo de la mesa. Por suerte no nos llegó nada a nosotros”, finalizó.