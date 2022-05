Disney Plus sumó casi 8 millones de nuevos suscriptores, mientras que Netflix va en picada

Disney Plus va en alza respecto a la cantidad de suscriptores, a diferencia de Netflix (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Disney Plus sumó casi 8 millones de suscriptores nuevos en los primeros tres meses de 2022, llegando ahora a 87.6 millones de usuarios en todo el mundo. Es la acera opuesta a Netflix, que vive su peor crisis en la última década.

Esta cifra, proporcionada por Disney en el informe de ganancias del segundo trimestre, no incluye las 50.1 millones de personas suscritas a Disney Plus Hotstar internacional.

Además, la cantidad de suscriptores a todas las ofertas de transmisión de Disney, sumando Hulu y ESPN Plus (Star Plus en Latinoamérica) está por encima de los 205 millones.

El crecimiento de Disney Plus supera también el de HBO y HBO MAX, que reportaron 3 millones nuevos clientes en el último trimestre, alcanzando los 77 millones de usuarios totales.

Disney Plus también sufre pérdidas económicas… por apuestas de peso

No obstante, no todo es color de rosa para el streaming de Mickey, que cuenta con programación de Marvel y Star Wars. Disney Plus está perdiendo dinero de la compañía a un ritmo mayor, debido a los costos de producción, publicidad y tecnología.

También destaca que renunció a mil millones de dólares en ingresos para finalizar, de manera anticipada, el acuerdo de licencia “de un cliente para contenido de cine y televisión, a fin de utilizar el contenido en sus propios servicios de transmisión”.

Disney Plus (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Aunque no lo especifica, lo más probable es que se trate de las series de Marvel que estaban en Netflix, como Dardevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders.

Para The Verge, esta es la principal razón por la que la plataforma está buscando sumar publicidad más temprano que tarde, siguiendo los pasos de Netflix.

Netflix y la nueva estrategia para ganar suscriptores

La realidad de Netflix es complicada, tras anunciar en su reciente informe trimestral que perdió 200 mil suscriptores respecto al anterior período, su primera caída en más de una década.

Aunque la plataforma de la empresa creada por Reed Hastings tenga aún 222 millones de usuarios, no deja de generar preocupación. Por eso implementará, probablemente a finales de 2022, un pago adicional para los suscriptores que compartan sus cuentas, abriendo además las puertas a la publicidad.

Netflix - Unsplash

Según la empresa, más de 100 millones de clientes globales usan una contraseña compartida, incluyendo 30 millones en Estados Unidos y Canadá.

Hastings fue tajante al respecto: “Simplemente tenemos que recibir un pago por ellos”.

En países latinoamericanos como Perú, Costa Rica y Chile se implementó un plan piloto de pago de tarifas extra: mensualmente por país quedó en 2.13 dólares, 2.99 dólares y 2.92 dólares.

Hace cinco años, Netflix alentaba el uso compartido de contraseñas, pero la crisis hizo modificar la estrategia.