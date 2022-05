Ezra Miller cuando fue arrestado: “Me filmo cuando me agreden por arte criptográfico NFT”

El actor Ezra Miller volvió a ser tendencia en las redes luego de que saliera a la luz un nuevo video de él durante uno de sus pasados arrestos en Hawái por alteración al orden público, donde se le puede ver aclarando que el fue atacado y que se graba “cuando me agreden por arte criptográfico NFT”.

Este video del arresto, difundido por TMZ, fue tomado de la cámara corporal de la policía y tiene una duración de casi 3 minutos. En el se puede ver a Miller siendo aprehendido por las autoridades hawaianas la noche en la que atacó a las personas del bar.

Miller afirma en el video que se graba a sí mismo siendo agredido para crear arte NFT y además también se le puede ver pidiendo repetidamente el nombre y el número de placa del oficial que lo arrestó, y alegando que fue atacado por otro cliente en el bar que “se declaró nazi”.

“Me agredieron y comencé a filmar. Déjame mostrarte el video. Me agredieron en este bar, dos veces seguidas. Me filmo cuando me agreden por arte criptográfico NFT”, se puede escuchar a Miller decir en el audiovisual.

Acusó a un oficial de tocar sus genitales

Miller luego reclama repetidamente sus derechos de enmienda 9 y 4 durante el arresto y les pide a los oficiales que no confisquen su anillo Flash pues “significa mucho para mí”. Luego, el actor acusa a uno de los oficiales de tocar sus genitales y declara que es “transgénero, no binario, [y] no quiere ser registrado por un hombre”.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la policía, el actor se encontraba en un bar karaoke el 27 de marzo cuando comenzó a “agitarse” y a gritar obscenidades a las personas que se hallaban en el establecimiento, específicamente una pareja que inicialmente lo acusó pero luego decidió no presentar cargos.