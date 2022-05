Para verlos una y mil veces: los mejores 10 capítulos de The Office según IMDb

The Office (NBC)

Una de las comedias con mayor número de fans es The Office. La serie muestra el día a día de grupo de trabajadores de la papelera Dunder Mifflin, en un formato de falso documental, y en donde deben lidiar con su singular jefe Michael Scott (Steve Carell).

La serie cautivó a los críticos y a los seguidores, siendo todavía un éxito a través de las plataformas de streaming. En ese sentido, en Chile se puede disfrutar en Amazon Prime Video, Star+ y HBO Max.

Si aún no has visto The Office, o si tienes ganas de volver a ver algunos capítulos, te dejamos los mejores episodios de la comedia según IMDb.

Los diez mejores capítulos

10.- Casino Night (Temporada 2, capítulo 22)

Michael y el equipo de Dunder Mifflin organizan una Noche de Casino con fines benéficos en su almacén y se la juegan en grande.

9.- Niagara Parte I (Temporada 6, capítulo 4)

El personal de Dunder Mifflin se dirige a las Cataratas del Niágara para el casamiento de Jim y Pam, sabiendo que está prohibido mencionar el embarazo, pero el desliz verbal de Jim lleva a Michael a intentar arreglar la situación.

8.- Threat Level Midnight (Temporada 7, capítulo 17)

Michael finalmente termina su película Threat Level Midnight y la proyecta para los empleados de Dunder Mifflin, pero Holly no está para nada entusiasmada con el producto terminado.

7.- Garage Sale (Temporada 7, capítulo 19)

Michael planea proponerle matrimonio a Holly el día de la venta de garage de Dunder Mifflin, pero ella tendrá que tomarse una licencia prolongada para viajar a Colorado porque su padre está enfermo.

6.- Dinner Party (Temporada 4, capítulo 13)

A Pam y a Jim se les acaban las excusas y se ven obligados a ir a cenar a casa de Jan y Michael. Cuando a Andy y a Ángela también los invitan a cenar, la envidia de Dwight se apodera de él.

5.- A.A.R.M (Temporada 9, capítulo 24-25)

Jim lleva a cabo pruebas para el puesto de Asistente del Asistente del Gerente Regional.

4.- Niagara Parte II (Temporada 6, capítulo 5)

En su noche de bodas, Pam se ve obligada a ocuparse de las lesiones escrotales de Andy, mientras que Kevin debe lidiar con la pérdida de sus zapatos de vestir en la mañana del casamiento de Jim y Pam.

3.- Stress Relief (Temporada 5, capítulo 14-15)

Después de que el simulacro de incendio de Dwight sale mal, debe redimirse con sus compañeros estresados. Michael intenta de varias maneras hacer que sus empleados se relajen, pero descubre que él es el principal factor de estrés.

2.- Goodbye, Michael (Temporada 7, capítulo 22-23)

Mientras la oficina se prepara para el último día de Michael en Dunder Mifflin, él no le dice a nadie que en realidad se irá un día antes. Mientras tanto, Deangelo acompaña a un nervioso Andy a visitar a un viejo cliente de Michael.

1.- Finale (Temporada 9, capítulo 26-27)

La oficina dice adiós en un episodio final de una hora de duración