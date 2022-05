Rodrigo Herrera responde a Tatiana Merino tras polémica con exesposa

Tatiana Merino lanzó ayer miércoles duras palabras contra Rodrigo Herrera, en medio de la polémica con su exesposa Denisse Flores.

A través de redes sociales, la actriz y amiga de la expareja del periodista, partió diciendo que “hoy me puse a ver completo el programa de Julio César Rodríguez PCR y me encuentro al mismísimo Rodrigo Herrera hablando de mí. Oye Rodrigo, porque te refieres a mi persona de esa manera? Diciendo que yo mentí? No te metas conmigo porque sabes como respondo”.

La actriz, amiga de la exesposa del periodista, entregó detalles de las de a...👇https://t.co/XNWuo3YG72 — Publimetro (@PublimetroChile) May 11, 2022

De igual manera, le señaló que “déjate de andar de programa en programa tratando de convencer a la gente de tu sexualidad y que todo el mundo miente. Aquí el único que miente eres tú”.

“Además, dices cosas que no son, como que fue a un reality y que necesitaba una historia para mantenerse ahí. Te informo que no es un reality como le has mentido a la gente , es un programa de una hora y sería jajaja!”, expresó.

La respuesta de Rodrigo Herrera

Tras las palabras de Tatiana Merino, el periodista fue consultado sobre el tema en Me Late. En ese sentido, Herrera respondió escuetamente a los dichos de la actriz.

“Dice que no puede dar crédito a una persona que no conoce, refiriéndose a Tatiana”, expresó Luis Sandoval en el programa de TV+.

“Yo quería saber cómo se encontraba, y fíjate él me dice que dentro de todo, está súper bien y motivado en su trabajo. Trata de que no le afecten este tipo de problemas”, señaló el periodista de Me Late.

Por último, Herrera indicó que no volverá a referirse al tema por consejo de su abogado, tras las entrevistas que ya ha dado.

Captura TV+

En tanto, Mariela Sotomayor se contactó con Tatiana Merino. “Me dijo: ‘Me da rabia que estén hablando así de mi amiga, porque yo estuve al lado de ella cuando sufrió tanto. Porque este hombre la negaba, y segundo, él sí le fue infiel. Yo fui esa amiga que estuvo con ella cuando llegaba llorando, con una tremenda depresión, esto es lo que me contó Tatiana Merino a mi, porque no podía creer lo que le estaba pasando”, afirmó la periodista.

“Tatiana da 100% crédito a la versión que Denisse entregó en el programa español”, finalizó la panelista del espacio.