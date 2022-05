“Amores que engañan”: Lifetime estrena primera serie latinoamericana

Desde que llegó a la región, Lifetime sólo ha contado con programación anglo en su parrilla. Hasta ahora. Porque mañana a partir de las 22:00 horas, la estación de TV paga estrenará su primera producción latinoamericana: “Amores que engañan”. Se trata de 10 episodios unitarios que debutan mañana y cada sábado a las 22:00 horas.

“Era importante poder generar algo muy nuestro en la región con lo que nuestro público se pudiera sentir identificado”, dice Carmen Larios, la Vicepresidenta Senior de programación y producción de A&E y Lifetime, y luego explica: Esta nueva producción nos permite tener un contenido con sabor latino en el canal, un contenido con el que se puede identificar nuestro público en toda Latinoamérica. Son historias que reflejan el gusto de nuestra audiencia. En ese sentido, buscamos temáticas y problemáticas actuales con las que se pudiera identificar el público femenino de Lifetime y contarlas de una manera única”.

Larios comenta también que optaron por capítulos unitarios, porque eso: “Permite que cada uno se pueda ver y entender por si solo. Son formatos flexibles que se pueden programar en distintas plataformas y distintos países de manera creativa”.

Carlos Ponce y “Amores que engañan”

El primero de los episodios, “Vientre en alquiler”, tiene al actor y cantante Carlos Ponce como un hombre que junto a su esposa Elisa (Marjorie de Sousa) desea convertirse en padre. Ya desesperados por conseguirlo, optan por ocupar un vientre de alquiler y la prima de Elisa, Bélgica (Nicole Mayer) acepta ayudarlos. El problema es que Bélgica también busca quedarse con esta guagua y también con la familia de Elisa.

Ponce cuenta que para él fue un halago que lo invitaran a ser parte del proyecto. “Yo he tenido la posibilidad en años anteriores de trabajar con Lifetime en varios proyectos diferentes, pero no en nuestro idioma” cuenta vía Zoom. “Yo le tengo mucha, mucha fe a este proyecto y a todo lo que está haciendo Lifetime Latinoamérica”, dice.

El actor comenta que, como él es padre de niñas adoptadas -”Es la bendición más grande que yo tengo en mi vida. Van a cumplir 20 años, entonces yo soy proadopción”, enfatiza-, quiere aclarar que el conflicto que se ve en el episodio es ficción. Es más, cuenta que le gustan este tipo de producciones al momento de ver televisión.

“A mí me encanta este tipo de personajes, el ¿qué pasó? y el ¿quién lo hizo?. Todo eso me encanta, me llama mucho la atención y siempre me deja enganchado. No veo tanta televisión, pero lo poco que veo siempre es de este estilo”, dice.

Y luego explica la razón de su interés: “Llega uno a la casa y lo que quiere es, no necesariamente ponerte a pensar mucho. Sin menospreciar a nuestro público, sino que llevamos claro todo el día trabajando muy fuerte y queremos ver visualmente algo bonito, algo interesante, historias importantes que se cuenten con las que nos podemos relacionar en la vida real”.