Jordi Castell revela decisión sobre su familia y cercanos: “Váyanse a la concha…”

Jordi Castell, en su live de Instagram, dio a conocer una decisión que tomó hace un tiempo: se alejó de familiares y cercanos pesimistas.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por AR13, el fotógrafo aseguró que “voy hacer un par de confesiones que quizás no le van a gustar a ustedes, pero tengo que hacerlo… Para nadie es sorpresa, yo me separé hace un tiempo y cuando uno toma decisiones drásticas, que quizás van a dar un giro en la vida, también tiene que ver con una revisión . La forma más compleja de avanzar y uno tener bienestar es conocerse y convivir con uno mismo”.

El influencer precisó que cuando murió su abuelo, quien era como su padre, “hubo un antes y un después en mi vida, y yo ahí decidí como a limpiar y a sacarme los pesos de la espalda, a dejar de ver gente por compromiso, a evitar las personas que, sentía yo, me tiraban para abajo, que me aplastaban. Y el año pasado me separé y dije: ‘Ahora es cuando. Es el momento’”.

“Lo primero que hice fue hablar con mi santa madre…Para explicarle por qué yo…Hay ciertas personas de mi familia que no quise ver más y si hay alguien de mi familia viéndome, les pido perdón por nunca más haber llamado y nunca más haber ido a sentarme a la mesa con ellos”, explicó.

“Era tener que estar escuchando gente que habla de cosas negativas, que habla cosas pesimistas, que habla de fatalismo (...) decidí, en un momento clave de mi vida, cortar con todos los que me hacían daño o cortar todas las cosas que me hacían mal y también cortar las personas que me hacían mal. Y esas personas hablan todo el día de lo que ven en televisión abierta, pasan enfermas. Entonces, por ende, hablan solo de remedios, de doctores, de especialistas. Que van al doctor, que van a la clínica, al hospital…Váyanse a la concha…”, precisó.