Paty Maldonado se fue con todo en contra de Camila Vallejo: “¿Está fumando marihuana o alcachofa?”

Durante su última transmisión de YouTube, Paty Maldonado comentó en contra de la ministra Camila Vallejo, mientras hablaba sobre las polémicas declaraciones con respecto al comunero Celestino Córdova, quien se encuentra en prisión por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.

“Cuando aparece Camila Vallejo diciendo que el delincuente de Celestino Córdova es un preso común... Abuelita...Mijita, Camilita, ¿Qué cresta está fumando usted? ¿Está fumando marihuana o alcachofa? O está fumando algún calcetín por ahí...”,

“Usted no puede hablar esa hue... No se puede mandar tamaña cagada, usted sabe que no es un preso común, es un terrorista asesino... El terrorismo se combate como se tiene que combatir, con la fuerza”, añadió la exrostro de Mega.

“Ellos usan armas, pues tienen que usar armas o usted cree que el terrorismo de La Araucanía lo va a eliminar con manzanas confitadas o lo va a terminar con chocolate? No sea tontita mijita”, continuó.

Finalmente, Maldonado enfatizó que a este gobierno “les falta mundo, haber vivido lo que nosotros hemos vivido (...) por eso hablan hue...”.