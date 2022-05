Pese a las instrucciones de Disney, Johnny Depp le dio vida a Jack Sparrow con su estilo

Tras el juicio que enfrenta Johnny Depp con su expareja Amber Heard, el actor ha revelado detalles de su vida personal y de su personaje más emplemático de la última década: el Jack Sparrow.

El actor participó en cinco películas de la saga “Piratas del Caribe″ y le dedicó al personaje alrededor de 14 años. Incluso, pese a las instrucciones de Disney, Depp le inyectó su estilo y le dio vida al pirata que todos conocemos.

“Creí en el personaje de todo corazón y, al principio, la gente de Disney estaba molesta”, declaró el actor durante el juicio al que se enfrenta con su expareja, Amber Heard.

Jack Sparrow Foto ilustrativa

Johnny Depp, quien ha sido pieza clave en las exitosas cintas, fue vetado por la compañía de entretenimiento, perdió un contrato por 23 millones de dólares para “Piratas del Caribe 6″, luego de que Heard asegurara ser “víctima de violencia doméstica”.

Johnny Depp habló sobre su personaje de Jack Sparrow en el juicio contra Amber Heard

Luego de varias semanas en el juicio, Johnny Depp se sinceró sobre su personaje en “Piratas del Caribe″ y dijo:

“En el guión original, el Capitán Jack estaba escrito como un espadachín, un pirata que se balancea, pelea un poco y luego se balancea, toma a una chica y eso es todo. Yo tenía diferentes ideas para él. Esto suena raro, pero el Capitán Jack nació en una sauna”.

Pero esta no es la primera ocasión en la que cuenta sobre cómo le dio vida a Sparrow, también lo hizo durante el la edición 2019 del Festival de Cine de Zurich:

“Pensé que este tipo ha estado en alta mar la mayor parte de su vida y, por lo tanto, ha lidiado con un calor ineludible en el cerebro. Así que puse la sauna a unos 1000 grados y me senté allí todo el tiempo que pude hasta que empezó a afectarme mentalmente”, expresó Depp.

Otros factores que tomó en cuenta fue que el personaje no pensaba mucho las cosas y en cuanto al lenguaje corporal, sintió que cuando el capitán estuviera en un barco se estaría tambaleando, mientras que en cuando estuviera en tierra no, observación que no le agradó a Disney.

A partir de esto, fue que comenzó a inyectarle su estilo al personaje y a tener sus primeros percances con la empresa de entretenimiento, después vendrían problemas por el vestuario y por darle una perspectiva homosexual a Sparrow, que a los ejecutivos de Disney no les agrado y a lo que él les respondió: “Lo siento, ¿no saben que todos mis personajes son homosexuales?”.

Al empaparse por completo en su personaje, Depp se da a conocer sus propuestas con los ejecutivos de Disney, pese a que los guionistas tampoco estaban de acuerdo y, tras aceptar lo que establece, continuó forjando a Jack Sparrow.

