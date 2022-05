Impacto en El Retador: campeón de imitadores se retiró y explicó las razones de su decisión

Un sorpresivo momento se vivió en el último capítulo de El Retador, el programa de Mega.

Esto luego que Harold Gamarra, el campeón de los imitadores como Emmanuel, sorprendiera a todos al anunciar que abandonaba el espacio.

El hecho ocurrió cuando Diana Bolocco se acercó a preguntarle si quería participar en el duelo, el cual sería ante Boris Saavedra, el imitador de Luis Fonsi.

La decisión de Gamarra

Tras la consulta, Gamarra sorprendió a todos cuando señaló que prefería llevarse el dinero y renunciar al programa.

“Imito a un gran artista, las canciones de Emmanuel son hermosas, esto es El Retador, un capítulo es un final”, indicó el imitador.

“Yo siento que tiré las mejores cartas, anteriormente, y estoy dispuesto el día de hoy a dejar mi silla de campeón a alguien que seguramente va a venir a ofrecerles grandes hits a ustedes. Y agradecerle a El Retador”.

Tras esto, Bolocco le preguntó si quería enfrentarse al duelo. “No deseo enfrentarme al duelo a muerte”, manifestó.

Respecto a su decisión, en donde se llevará 3,5 millones de pesos, afirmó que “ganas de cantar no me faltan, sin embargo, creo que en este punto de mi vida, con toda la trayectoria corta que he podido tener aquí en Chile, me iría feliz con lo que tengo hasta ahora”.

Ante esto, finalmente el doble de Luis Fonsi fue declarado como nuevo campeón de los imitadores.