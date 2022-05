Karol Lucero defendió con todo a su polola tras mal comentario de cibernauta: “Normal que un mediocre piense de esa forma”

Karol Lucero ha estado bastante alejado de las polémicas de la televisión desde su despido de Mega, pero hoy volvió a ser noticia luego de enfrentar a un usuario de redes sociales que criticó duramente a su actual pareja, Francisca Virgilio.

A través de Instagram, el influencer compartió una tierna postal junto a la modelo con la frase: “Faltan palabras que puedan definir todo lo que hemos vivido, pero sé que esos momentos permanecerán eternamente en nuestros recuerdos”.

“Esto solo es el comienzo, vamos por más aventuras”, agregó Karol Lucero.

Al rato, el usuario @cobraocta le comentó: “Eso vivido es lo que los une. Lo que ella ha vivido gracias a ti”, escribió en la red social.

Sin embargo, el exYingo no tardó en responder a este mal intencionado mensaje: “Normal que un mediocre piense de esa forma, pero ni te imaginas lo que ella me ha hecho vivir a mí. No te culpo, cuando falta amor en la vida simplemente no se entiende”, concluyó, para luego recibir el apoyo de sus seguidores.