“Me dio susto”: Claudia Conserva recordó tenso momento con Angélica Sepúlveda en ¿Volverías con tu ex?

Claudia Conserva recordó un tenso momento que vivió con Angélica Sepúlveda, en momentos que ella animaba el reality ¿Volverías con tu ex?

La conductora relató el hecho en Milf, el programa que se emite en TV+.

Al respecto, Conserva indicó que “yo nunca vi reality, nunca, hasta que me ofrecieron animar ‘Volverías con tu ex’. Y no cachaba nada”.

Tras esto, señaló que “y cuando me tocó animar, dije ‘me voy a entregar por completo y me voy a ir en volá'”.

“Yo no cachaba por ejemplo a Angélica Sepúlveda, que es como icónica dentro de los reality. Día uno y me toca eliminarla y echarla”, relató.

En ese sentido, afirmó que era “heavy ella, temida. Imagínate, ¡qué miedo! Estábamos ahí y yo le digo así como ‘eres la primera eliminada. Te vas ahora, tienes que abandonar la casa estudio’”.

“Y me miró, y me pegó una mirada y me derritió con la mirada. Me dio susto, porque me dijeron ‘esta mina es súper potente’, y yo como animadora tenía que ser como heavy”, expresó la animadora.

Pese al momento, la conductora de televisión indicó que “ella seguramente debe ser amorosa y todo, ellos exacerban sus características, por lo menos eso es lo que yo creo”.

