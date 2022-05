Qué ver en Netflix: series de acción para no despegarse del sofá

Este fin de semana, aprovecha los días para relajarte, coloca Netflix y ve una de estas series llenas de acción y aventura que te mantendrán al borde del sofá.

Qué ver: Mejores series de acción en Netflix

Altered Carbon

Adaptado de la novela homónima de Richard K. Morgan de 2002, Altered Carbon es un llamativo descenso en jerga y, a veces, vertiginoso hacia la decadencia de la ciencia ficción. El programa sigue a un mercenario del siglo 22 (Joel Kinnaman en la temporada 1, Anthony Mackie en la temporada 2) que es contratado para resolver el asesinato de un aristócrata muy influyente. ¿La captura? Dicho aristócrata todavía está vivo, porque en esta versión del futuro, los ricos realmente no pueden morir; en cambio, su conciencia se carga esencialmente en la nube y se descarga en nuevos cuerpos. En un mundo sin muerte, la trama subsiguiente cuenta con las mismas imágenes asombrosas y la misma construcción del mundo que Blade Runner y la misma intriga que invita a la reflexión que Westworld de HBO.

Black Summer

¿Realmente necesitas ver otro programa de zombis? Después de casi una década de The Walking Dead y otras películas post-apocalípticas sombrías que se acumulan en la lista de seguimiento, es perfectamente razonable evitar el último festival de gore que te muerde el cerebro y te pela la piel. Los dilemas éticos, los paisajes áridos y la violencia espeluznante pueden parecer rutinarios. Pero Black Summer, un spin-off de la serie Z Nation de SyFy, se ha ganado un seguimiento de culto al enfatizar la realización de películas de acción con estilo.

Cobra Kai

¿Qué pasó con los prodigios de las artes marciales Daniel Larusso y Johnny Lawrence después de las películas de Karate Kid? Eso es lo que el programa Cobra Kai está tratando de averiguar. La serie, que se emitió por primera vez en YouTube cuando la plataforma estaba produciendo originales antes de que Netflix la recogiera, está ambientada en la actualidad y ve a Ralph Macchio y William Zabka retrocediendo sobre el tapete, pero cambia el guión en los roles de sus personajes. Ahora, el ex perdedor Daniel está ordeñando su estrellato infantil hasta la última gota y Johnny ha tocado fondo. ¿La respuesta a la crisis de la mediana edad de Johnny? Reabrir el dojo, obviamente.

Kingdom

Un drama de época zombi ambientado en la dinastía Joseon en Corea, Kingdom entrelaza el terror biológico con la intriga política. Adaptado de la serie webcomic The Kingdom of the Gods de Kim Eun-hee y Yang Kyung-il, Kingdom sigue al príncipe heredero Yi Chang (Ju Ji-hoon), quien debe investigar la plaga de muertos vivientes que afecta tanto a su padre, el emperador actual, como a las provincias del sur. Mientras intenta frenar su propagación y evitar que llegue a la capital, también debe evitar un golpe de estado liderado por quienes pretenden aprovechar la crisis.

Te puede interesar:

Este fue el actor de Cobra Kai que recibió una fuerte sanción por portarse mal en el set

Conoce todos los detalles de la nueva película de Adam Sandler en Netflix

¿Quién es más exitosa? La historia de la rivalidad de Kenia Os y Kimberly Loaiza