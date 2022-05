¿Se arrepiente?: Arturo Longton cree que no consiguió trabajo por participar en programas en televisión

Arturo Longton estuvo como invitado en el último capítulo de “Pero Con Respeto” junto a la conducción de Julio César Rodríguez. El personaje ícono de los reality shows comentó sus inicios en la televisión y cómo lo afectaron a la hora de enfrentarse al mundo real.

En la conversación, el animador le consultó si su participación en “La Granja” habría jugado en contra a la hora de encontrar un trabajo.

“Yo salí de La Granja y nunca más encontré pega… Me mató el reality. Diecisiete años sin encontrar pega”, respondió Longton.

“Cuando salí a buscar pega, salió incluso en el diario que estaba buscando. Postulé una vez al Congreso Nacional de funcionario, salí en el diario La Segunda y me mató”, agregó y comentó que cuando postuló obtuvo la calificación más alta, pero de igual manera no consiguió el puesto.

El exchico reality tildó este hecho como parte de una cierta discriminación y prejuicio de la sociedad, y que le afectó en su vida laboral porque nunca ejerció en lo que estudió. “Yo decía ¿por qué por haber estado en un reality no puedo trabajar en mi profesión?”.

De igual manera, agradeció a una persona que sí le dio la oportunidad de trabajar, Alberto Espina.

“A mí, que hubiera trabajado en un circo, me da lo mismo. No me llamen más. Yo lo valoro por lo profesional que es y porque está haciendo una muy buena pega”, comentó el exsenador en aquella ocasión.