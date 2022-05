Si te gusta “Juego de Tronos” tenemos algunas recomendaciones de series para este fin de semana

Los fanáticos de la legendaria serie “Game of Thrones” son tan apasionados como diversos. Por eso, y para conocer algunos de los títulos que estos expertos recomiendan, HBO Max hizo una encuesta en sus redes sociales para Latinoamérica y Brasil, a través de la cual los fanáticos pudieron contribuir a la creación de una lista especial con algunos de sus títulos favoritos para disfrutar en la plataforma. Así que relájate, pues ya eligieron tu próxima obsesión.

¿El resultado? una colección imperdible que combina diferentes géneros, temáticas y épocas para disfrutar mientras te preparamos para la llegada de “Juego de Tronos - La Casa del Dragón, la precuela de Game of Thrones”, que se estrena en agosto de este año.

Las series preferidas

Entre las seleccionadas por los fanáticos y que podrás encontrar en un listado especial en la plataforma, hay algunos títulos de época que nos transportan en el tiempo a momentos históricos, como “Roma” un drama histórico que representa el período que rodea la violenta transformación de la República romana en el Imperio romano o “La edad dorada”, que plasma la vida de la joven Marian Brook quien, al morir su padre, se muda a Nueva York. Una ciudad al borde de la modernidad, donde lo viejo y lo nuevo chocan.

En el caso de aquellos que aman el drama, la lista incluye “Chernobyl” que sigue la historia del desastre nuclear desatado en esa ciudad, en una miniserie de 5 episodios electrizantes; “Tokyo Vice”, basada en el libro epónimo de Jake Adelstein, que narra la historia de un periodista perseguido por la poderosa mafia mientras ambienta el retrato en un Japón contemporáneo y “The Wire”, un drama policial original de HBO acerca de la dura realidad de las calles de Baltimore.

Y para seguir con los títulos llenos de suspenso con trama policial, los fanáticos incluyeron entre sus recomendados “True Detective”, centrado en dos detectives del Departamento de Policía de Luisiana que trabajaron juntos en los 90 y “Mare of Easttown”, la miniserie protagonizada por Kate Winslet, sobre una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras su vida se desmorona.

Reprodução - Chernobyl (HBO)

Para subir aún más la tensión, en el listado se incluyó la muy reconocida serie “Succesion”, una historia de ambición y poder que narra el drama de una familia multimillonaria que quiere mantener su negocio ante la decadencia de un patriarca que lucha por mantenerse en su posición y “The Flight Attendant”, serie Max Original, que presenta la historia de la azafata Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) quien despierta en una habitación de un hotel en Bangkok con resaca de la noche anterior y con un cadáver a su lado.

El drama adolescente también alcanzó su puesto en esta selección. Es el caso, por ejemplo del fenómeno mundial “Euphoria”, uno de los más recientes éxitos de la plataforma que narra la vida de un grupo de adolescentes que experimenta los altibajos del amor y la amistad en un mundo de redes sociales, sexo, drogas y violencia, y que se une a la particular historia de Eda, un espíritu libre, y Serkan, un empresario ambicioso, que aunque se odian mutuamente simulan ser una pareja para conseguir lo que quieren en ¿SERÁ QUE ES AMOR?

A cidade de "Euphoria" existe? Te contamos aqui (Foto: Divulgação/HBO Max)

Pero para llevarles un poco más de acción a los usuarios, los fanáticos no dejaron de lado los títulos de superhéroes, disponibles en HBO Max. Así, “Peacemaker” apareció entre los recomendados, presentando las explosivas escapadas de Christopher Smith, interpretado por John Cena, quien está en búsqueda de la paz a cualquier precio. En esta misma línea de antihéroes, se encuentra un equipo algo raro, reunido en “Doom Patrol”, pero también se incluye un título que representa uno de los superhéroes más reconocidos en el mundo con Superman y Lois.

La ciencia ficción no podía quedarse atrás. Este género está representado por “Westworld”, la serie que retrata una oscura odisea sobre el destino de la vida sensible en la Tierra cuando los programadores de un revolucionario parque se percatan del extraño comportamiento de algunos androides; “The Leftovers” ,la historia de los residentes de un pequeño pueblo que intentan avanzar con sus vidas luego de que parte de la población desapareciera misteriosamente y “La materia oscura”, que narra un mundo similar al nuestro pero con criaturas mágicas, siguiendo la historia de una joven que se embarca en una extraordinaria aventura para rescatar a un amigo.

Y para cerrar este listado, es necesario un poco de humor, que los usuarios de la plataforma tendrán -por recomendación de los fanáticos de GOT-, gracias a “Barry”, una comedia negra sobre un asesino a sueldo con depresión; “Our Flag Means Death”, basada vagamente en las aventuras reales de Stede Bonnet (Rhys Darby), un aristócrata consentido del siglo XVIII que dejó una vida de privilegios para convertirse en el “Caballero Pirata”; “The Big Bang Theory”, que sigue a historia de dos mejores amigos que podrían explicarte todo sobre física cuántica, pero cuando se trata del mundo real, se pierden en el cosmos; y clásicos como “Friends” y “The Office”.

A estos títulos, se suman el título animado “Justicia Joven”, la emocionante serie que revive la gloria de uno de los mejores equipos de baloncesto, con Lakers: Tiempo de Ganar y 30 Monedas, una historia original de HBO que parte del argumento de que “Judas traicionó a Cristo por 30 monedas”. Luego, 2000 años después, una de ellas aparece en un pueblo de España causando fenómenos paranormales.

¡Disfruta de estos y más títulos disponibles en HBO Max y conviértete en un fanático de la plataforma!