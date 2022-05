Angélica Sepúlveda le respondió con todo a Claudia Conserva: “Díganme que esto es una broma”

Durante esta jornada de domingo, Angélica Sepúlveda respondió a los dichos de Claudia Conversa sobre una anécdota que sucedió mientras la oriunda de Yungay estaba participando del reality show “¿Volverías con tu ex?”.

La animadora comentó que mientras estaba conduciendo el programa de Mega, tuvo un encuentro con la “fierecilla”.

“Ella me pegó una mirada y sabís que me derritió con la mirada, me dio susto, porque me dijeron ‘esta mina es súper potente’, y yo como animadora tenía que estar ahí”, aseguró.

A través de sus redes sociales, Angélica respondió a estas palabras: “Díganme que esto es una broma. Que jamás ocurrió…”, comenzó la publicación.

“La verdad, me sorprende: la animadora no conversaba con los productores de contenido del reality o simplemente está mintiendo… Los animadores de cualquier reality son invisibles para mí, no me pagan para hacer show con ellos, entran dicen 4 o 5 frases multi- aprendidas y se van”, detalló.

“Estuve en 5 reality y siendo muy honesta, los únicos animadores aporte han sido Raquel Argandoña y Sergio Lagos. Saben lo que generan al hablar de mí en tv????? Es simple, que me sigan invitando a todos los programas que hoy están en pantalla, y sí, en junio grabaré con otro, porque me ofrecieron buenas lucas”, confesó la exchica reality.

“Terminando el día… con el mejor chiste. Ctm, la miré y se derritió… la media perso”, finalizó la publicación.