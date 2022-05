“Estamos aburridos de ella”: vecinos revelan nuevos problemas de convivencia con Tonka y Parived

Una nueva denuncia por mala convivencia tiene estos días en problemas a Tonka Tomicic y su esposo Parived, quienes este fin de semana fueron criticados por su estilo de vida, que según afirmó una de sus vecinas, atenta contra el buen vivir en comunidad.

Ya hace unos días la misma vecina de la figura de Canal 13 había reclamado por la decisión arbitraria de Tonka y su marido de “plantar unos árboles gigantes”, que dejaron a los demás dueños de propiedades del condominio “sin vista” desde las ventanas de sus viviendas.

“Todos los vecinos estamos aburridísimos porque ella en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes y resulta que nos tapó la vista de la ventana a todos los vecinos (...) hicimos denuncia y todo, pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella, pero no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes. Los vecinos estamos aburridos de ella porque además tiene gatos, los árboles, y además nosotros no nos acercamos a su casa porque su marido es como brujo”, reclamó la mujer en un live de la perodista Cecilia Gutiérrez.

Reclamos por inciensos, filtraciones y alimento para gatos

Y ahora, el listado de reclamos creció a más de cinco eventos que tienen enfrentados a los residentes del condominio con la jurado de “Starstruck”.

“Hablé con ella (vecina de Tomicic) en la semana para saber qué había pasado y me contó que estaban aburridos no sólo por el tema de los árboles que les taparon la luz, sino que también están aburridos por los inciensos, porque Tonka prende muchos inciensos y quedaba todo pasado, les cargaba el olor”, relató la panelista de “Zona de Estrellas”, quien expuso además que la animadora “pone unas banderitas tibetanas de adorno, que a la semana parecen trapos viejos y se ven horribles”.

Los reclamos suman y siguen en contra del mediático matrimonio, ya que la vecina aseguró que la modelo “deja comidas de los gatos en el patio”, ya que vive en el primer piso del condominio y usa más del 80% que le corresponde del lugar. “Ella es dueña del 80% de ese patio, y además tiene filtraciones en la piscina”, se quejó.

Tan caótica ha sido la convivencia de Tonka y Parived con sus vecinos, que algunos de ellos han decidido irse del condominio porque “estaban aburridos” de tantos problemas.

“Todos los vecinos habían tenido problemas con el marido de Tonka. Incluso, muchos vecinos del segundo piso se habían ido porque estaban aburridos y no podían convivir con él”, finalizó.