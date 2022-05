Fuerte encontrón entre Mauricio Israel y Marco Sotomayor: “Dímelo a mí en la cara”

Saltaron chispas la noche de este domingo en Círculo Central, en una fuerte discusión entre Mauricio Israel y Marco Sotomayor.

Comentando la última fecha del campeonato, Mauricio Israel, aseguró que los jugadores de Colo-Colo jugaron “espectacularmente bien”, tras su triunfo 4-0 frente a Coquimbo.

Sin embargo, Sotomayor aseguró que “Colo Colo gana a nivel local y le marca cuatro goles a Coquimbo en un partido muy poco serio, entonces uno dice no este Colo Colo ya…”

“Yo no vengo a agrandar a nadie, ni a equipos ni a jugadores cuando no lo merecen porque no es mi pega”, le dijo Sotomayor a Israel.

No obstante, Sotomayor le precisó a Felipe Bianchi que “utilizamos palabras muy grande. Esto de espectacularmente bien para mí es una exageración…”.

“Pero háblame a mí, porque le hablas a Felipe si fui yo el que lo dije, no Felipe”, le dijo Israel a Sotomayor, a lo que este último le contestó: “Bueno, estoy debatiendo con los dos”.

“No, pero dímelo a mí. Dímelo a mí en la cara”, le dijo Israel.