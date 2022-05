La difícil infancia de Naya Fácil: pobreza y un padre abusador

Naya Fácil es un todo un fenómeno en redes sociales, una influencer permanente de stories y que provoca adherentes y detractores con la misma pasión.

En entrevista con Pousta, Naya reveló pasajes complicados de su infancia y adolescencia. “Hubo mucha violencia y maltrato. Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años, nunca supe por qué, y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar”.

También describe recuerdos de conductas inapropiadas de índole Además habló de su período como trabajadora sexual. “Lo primero que hice fue para redes sociales, y a los 14 conocí el dinero, comencé a agarrarle cariño a eso. Yo no perdí la virginidad por amor, como uno lo ve en las películas”, dijo al medio.

Durante años, la identidad tras la cuenta de Naya Fácil se mantuvo en misterio. La influencer dice que la mayoría de sus seguidores eran hombres y que cuando llegó a vivir a Santiago, tenía 250 mil seguidores.

Hasta que se viralizaron los videos con contenido sexual que ella vendía. “La gente no sabe la historia que hay detrás de esto, pero con esa plata ayudé a mi mamá a pagar el arriendo. Si no lo hacíamos nos quedábamos en la calle. Era nuestra única salida”, dijo.