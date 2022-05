“No estaba en condiciones”: Aseguran que Luis Jara terminó bailando “arriba de la barra”

El exanimador de Mega y cantante Luis Jara se habría mandado un espectáculo fuera de serie, pero no sobre el escenario donde realizó su exitoso concierto por sus 35 años de carrera, sino que arriba de la barra de un bar donde se habría pasado de copas y terminó celebrando feliz de la vida, poniendo en aprietos a los presentes.

Según contó “sanguchito de palta” Sergio Rojas, al músico radicado en Miami se le soltaron las trenzas cuando compartía junto a su hijo en el segundo piso de un casino de apuestas e hizo de las suyas en el sector vip.

El panelista de ”Me Late Prime” contó en su live de Instagram “Qué te lo digo” que le llegó una copucha al correo de las brujas, donde lo ponían al día con flor de cahuín respecto al intérprete de “Mañana”.

“El sábado pasado el señor Luis Jara Castillana se encontraba en un casino, carreteando. Estaba con uno de sus hijos y dos amigos más. Se encontraban en el segundo piso, sector vip. Había alrededor de 50 personas y los guardias, que lo atendieron muy cordialmente”, leyó Rojas.

Agregando que “luego, a eso de las 02:30 de la madrugada Luis Jara comienza a subirse sobre la barra y empieza a hacer una performance”.

“No estaba en las condiciones”

Ante tamaño show, totalmente improvisado y salido de libreto, Rojas contó que aparecieron los guardias pidiéndole al cantante que por favor parara el show y diciéndole a los 50 asistentes que no grabaran el espectáculo, para no dejar registros del momento. Pero no solo para cuidar la imagen del artista, sino que también, según contó Sergio, no querían dejar testimonios que afectaran el estatus del topísimo recinto.

Además, señaló que a Luis Jara “lo invitaron a retirarse del recinto porque no estaba en las condiciones que el protocolo exigía”, dejando en claro que las únicas grabaciones que existían, las tiene el casino.

Finalmente, Paula Escobar, periodista invitada al live, agregó que se comunicó con Luis Jara, pero él evitó referirse al tema y le respondió de manera escueta, en un perfecto inglés, “no comments” (sin comentarios). Sin embargo, tampoco desmintió que se haya mandando un número artístico arriba de la barra.

