“No era necesario”: Raquel Argandoña cuestionó a Tonka por su foto censurada en Instagram

Raquel Argandoña sorprendió a sus compañeros de panel en “Zona de Estrellas” al asegurar que la cuestionada fotografía que Tonka Tomicic subió a su cuenta de Instagram y que fue censurada por la red social, no fue una decisión acertada de la animadora de Canal 13.

Fue durante la emisión de este lunes del programa de espectáculos que la mediática panelista, reconocida amiga de la figura de la señal de Andrónico Luksic y exintegrante del fenecido matinal “Bienvenidos”, criticó a la figura televisiva por publicar una fotografía que causó alto impacto en las redes sociales.

“Para entrar en látex se necesita mucho talco y un gran equipo”, había escrito Tonka en la cuestionada imagen, en la que se le puede ver desnuda y acompañada por parte del equipo de maquillaje del canal privado, en la previa a las grabaciones de “Starstruck”, estelar del cual la modelo es una de sus jurados.

Los cuestionamientos de Argandoña a Tonka Tomicic

Los problemas para Tonka llegaron este fin de semana cuando avisó que la propia red social eliminó su fotografía, la cual nuevamente volvió a publicar en otro post de Instagram.

Esa polémica fue la que abordaron en el programa de farándula, donde Argandoña aprovechó de poner en la conversación lo desacertada que fue la decisión de Tonka.

“Sobre esa foto, yo voy a ser muy sincera. Creo que no era necesario”, inició Argandoña, quien enfatizó que esa fotografía más que favorecer a la animadora entre sus seguidores, acabó perjudicándola.

“Ella sale espectacular, pero no es la visión que tenemos de Tonka Tomicic, no es la imagen que tenemos de ella”, afirmó.

“Ella pone ahí que todo es un proceso para usar un vestido de látex (...) yo usé un vestido de látex. En el ‘Bailando’ de Martín Cárcamo usé un vestido de látex y nunca hubo tanto show. Yo creo que ella quiso provocar algo y si ella quiso provocar algo, lo logró, pero no sé si era necesario”, insistió.

Sus dardos, en todo caso, no fueron solamente hacia Tonka, sino que también al equipo de asesores de la animadora.

“Yo de verdad creo que la persona que le aconsejó publicar esa foto no es amigo, es un enemigo porque la perjudicó. Es mi manera de pensar. No quiero que se me malinterprete: Tonka se ve estupenda y está mejor que nunca físicamente. Está delgada, regia, todo”, insistió la mediática, quien aseguró que esta polémica poco le ayuda a la modelo para dejar atrás los problemas que tuvo los últimos meses con su salida de pantalla tras el final de “Bienvenidos” y los problemas policiales que tiene su marido Parived por el caso de las joyas robadas y relojes VIP.

“Viene de un periodo terrible para ella siendo la numero uno, la saquen de pantalla por un periodo. Ella se toma esta foto, creo que no le ayuda, no suma. No es la Tonka que nosotros estamos acostumbrado a ver”, finalizó.