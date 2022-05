Por qué el último concierto de Daddy Yankee será el 6 de enero, la magia detrás de este día

La despedida del “Rey del Reggaetón” estaría llegando muy pronto. Después de anunciar su gira internacional, Daddy Yankee reveló lo que será su última presentación en un escenario: el próximo 6 de enero de 2023. Aquí te contamos por qué es especial esa fecha para el puertorriqueño.

Hace algunos meses, en marzo de 2022, el máximo exponente de la música urbana, considerado uno de los iniciadores del género, anunció que daba un paso al costado de la música después de 32 años de su exitosa carrera.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...]”, manifestó en sus redes sociales. “Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, agregó el músico puertorriqueño.

¿Por qué Daddy Yankee tendrá su último concierto el 6 de enero?

Luego de anunciar su gira internacional, además del nuevo álbum “Legendaddy”, Daddy Yankee también informó que su último concierto se realizará el 6 de enero de 2023 en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. Este significará la culminación de su gira y, por ende, el final de su carrera en los escenarios.

Esta fecha es importante para el intérprete de “Gasolina” pues coincide con los 30 años de un incidente que pudo haberlo matado. Según el mismo Yankee, él volvió a nacer en 1993 cuando sobrevivió a una balacera en uno de los barrios más peligrosos de su tierra natal.

Para su fortuna y la de todos su allegados, además de las personas que pasarían a ser sus fanáticos, la bala perdida que le impactó en la cadera no le causó mayores daños en su organismo y, tras ser auxiliado por un vecino, pudo ser salvado por los médicos.