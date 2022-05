¿Qué animal ves primero? La respuesta revela tu personalidad

El dibujo es sencillo pero encierra elementos de la personalidad según la elección del usuario. Aparece una única imagen marcada con rayas irregulares que hacen la forma de dos cebras y de un león, todo en uno.

Este test visual está retando a elegir cuál es la imagen que aparece primero a la vista. Para algunos lo primero son los perfiles de dos cebras, pero también hay quienes ven de inmediato el rostro de un león.

Esta composición forma parte de una serie de test virales elaborada por Bright Side y compartida por el diario británico The Sun. Los significados ayudan a descubrir “cómo te gusta socializar y cuán calmado eres, y eso responderá al tipo de animal que riñe en ser identificado primero, precisó Depor.

En ocasiones es difícil decantarse por una u otra imagen dado que ambas son predominantes, pero es un asunto de milésimas de segundos, cuando el cerebro identifica una forma y luego otra. Justamente a esa reacción es a la que se le tiene que poner toda la concentración posible.

No hay respuestas equivocadas

Como se trata de un test de personalidad, todas las opciones son válidas, no existe un margen de error, a menos que el concursante no vea absolutamente nada en la composición de líneas y formas. Pero no te preocupes, todavía no aparece el usuario que haya quedado desorientado con este sencillo juego de los animales.

Como se recordará, los pasatiempos definidos como de “gimnasia cerebral” han ocupado las preferencias de ocio de miles de personas a propósito de de la declaración de pandemia por Covid – 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020. Los períodos largos de confinamiento, las convalecencias, además del tiempo de cesantía laboral y escolar impulsaron la búsqueda de nuevas opciones de entretenimiento en casa.

El significado

Según el medio, esta es la información que arrojan las opciones elegidas: Dos cebras: “Ver dos cebras significa que disfrutas socializar y de la compañía de los demás. También podría significar que te gusta conversar y que te gusta estar rodeado de gente. Conocer nuevas personas es tu pasatiempo y si hay algo que no te gustan son las rutinas”.

Un león: “Ver a un león indica que eres una persona calmada. En vez de rodearte de muchas personas, prefieres invertir en un selecto grupo y evitando los lugares concurridos. Prefieres llevar un estilo de vida más calmado y pasar tiempo de calidad con tus pocos amigos de confianza y familia”.

Como puedes ver, hay retos de muchos tipos, como los acertijos, aquellos que debes resolver en corto tiempo, las adivinanzas, las pruebas de matemáticas, de lógica y las pruebas de personalidad, muy comunes en el área de la psicología clínica, y permiten conocer algunos rasgos psicológicos y de personalidad (sentimientos y actitudes), incluso este tipo de test forma parte del protocolo de selección de empleados en muchas empresas alrededor del mundo.

El objetivo es “identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias y tipos de personas”, según define la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea Utel.mx.

