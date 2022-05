¡Atención fanáticos!: “Rick and Morty” tendrá un spin-off estilo animé

Enhorabuena para los fanáticos de “Rick and Morty”, ya que se anunció la creación de un spin-off de la popular animación pero con un estilo bastante particular.

Según consigna Unocero, la producción se llamará “Rick and Morty: The Anime” y contará con diez episodios, los cuales tendrán una estética de animación similar al animé.

El spin-off ya fue confirmado este miércoles por WarnerMedia y ya se encuentra en producción, y si bien no se conoce la fecha de estreno, llegará a las pantallas de Adult Swim y HBO Max.

Además, estos nuevos contenidos serán dirigidos por Takashi Sano, el director de Tower of God, quien ya ha dirigido los cortos animé anteriores de la serie: “Rick and Morty vs. Genocider” y “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”.