Catalina Guerra y desenlace de VO: “Pensé que llegaría a un equipo desgastado, pero encontré una familia increíble”

A pocas semanas del final de la teleserie Verdades Ocultas, luego de casi cinco años al aire en Mega, la actriz Catalina Guerra contó lo que fue su paso por el drama televisivo y lo complejo que resultó darle vida al personaje de Agustina.

En conversación con el podcast “Reyes del Drama”, la actriz afirmó que interpretar a su personaje le trajo una gran carga emocional dado el historial de la figura en la trama de la novela.

El personaje de Guerra en la novela de Mega

“Esta mujer ha pasado de matar a su mamá, abandono, problemas psiquiátricos, cambio de rostro, además de darle verdad a todo, esa era una gran responsabilidad, era mi mayor preocupación y atención, que se viera una mujer dañada que ha vivido cosas horribles”, señaló.

Respecto de su arribo a la producción de la señal privada, el año pasado, cuando la ficción había dado un salto de 25 años en la trama, Guerra expuso que no fue una tarea fácil, ya que incorporarse a una producción con una trama ya avanzada fue una “experiencia absolutamente nueva para mi”.

“No solamente era un personaje que estaba creado, sino que llevaba cuatro años y era de los roles protagónicos en una historia macabra, donde pasaban muchas cosas: asesinatos, trampas, enredos, abandonos; entonces no solo era hacer algo producido por otra actriz”, explicó.

“La gente lo tenía muy enraizado (al personaje) y yo pensaba: ‘Pero oye, la Agustina no tiene el pelo crespo’, pero me decía a mí misma que aquí lo único que importaba es que yo me parara frente a la cámara, y se viera el trabajo de mi colega (Carmen Zabala)”, prosiguió la actriz, quien reconoció el miedo que tuvo al tomar el papel y la recepción del público a su interpretación.

Gran parte de sus temores quedaron rápidamente sepultados al llegar, según ella, a un equipo de producción de primer nivel.

“Pensé que iba a llegar un equipo desgastado, pero me encontré con una familia increíble, todos hermanos, buena onda, me dieron recibimiento increíble, estaban contentos de estar haciendo la teleserie. Fue una súper buena pasada por Verdades Ocultas”, finalizó.