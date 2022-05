Disney Plus: Los cortes publicitarios serán de cuatro minutos por cada hora o menos de transmisión

Las plataformas de streaming están buscando dinero hasta por debajo de las piedras y por esto inicia la era de la publicidad en muchas de ellas. Disney Plus tendría cortes publicitarios de cuatro minutos por cada hora o menos de transmisión, según informes de Variety y The Wall Street Journal.

Por lo tanto, Disney Plus ofrecerá menos anuncios por hora que algunos de sus competidores, como Peacock (NBC), HBO Max e incluso Hulu, cuyo propietaria también es la casa de Mickey Mouse,

Explica Variety que Peacock no emite más de cinco minutos por cada hora de contenido, HBO Max muestra cuatro minutos de anuncio por hora y Hulu, entre nueve y 12 anuncios en una hora.

Disney Plus (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Aunque se sabe que Netflix también abrirá la puerta a la publicidad en su plataforma, se desconoce de cuánto será la duración por cada hora de transmisión. Se espera que para finales de 2022 ya se haya dado a conocer todo el plan.

Otro detalle sobre los anuncios en Disney Plus es el de el tipo de publicidad que mostrará en la plataforma. Debido a su corte infantil-juvenil, no se permitirá la exhibición de cualquier cosa relacionada con el alcohol o la política.

Tampoco se mostrarán anuncios publicitarios de un competidor de entretenimiento.

No todos los programas de Disney Plus tendrán publicidad: según fuentes familiarizadas con el tema, los programas dirigidos a audiencia preescolar no contendrán anuncios, incluso si el usuario no posee un perfil para niños.

El balance económico de Disney Plus en el más reciente trimestre

Recientemente, Disney Plus dio a conocer que sumó casi 8 millones de nuevos suscriptores a su plataforma. El informe de ganancias mostró cifras alentadoras en cuanto al alcance, pero sin estar exentos de pérdidas económicas.

Disney Plus llega a 87.6 millones de usuarios en todo el mundo.

Disney Plus - Unsplash

Sin embargo, las pérdidas económicas del streaming se deben a los costos de producción, publicidad y tecnología.

Además, Disney Plus renunció a mil millones de dólares en ingresos al finalizar de forma anticipada el acuerdo de licencia, presumiblemente, de Netflix con programas como Daredevil y The Defenders.