“Estuve siempre cerca”: Leo Caprile revela por qué nunca animó el Festival de Viña del Mar

Leo Caprile fue el último invitado en Pero Con Respeto, el programa de Julio César Rodríguez.

En el late de CHV, el animador y conductor radial abordó diferentes temas, en donde uno de los puntos tocados fue por qué nunca animó el Festival de Viña del Mar.

Al respecto, Rodríguez le preguntó a Caprile si le faltó animar Viña. “Obvio, si no lo animé”, bromeó el animador del recordado Casi en serio.

El animador realizó romántica confesión tras una predicción efectuada por la tarotista, quien también le leyó las cartas a Pamela...👇https://t.co/Ktkkw7vVHK — Publimetro (@PublimetroChile) May 18, 2022

“Estuve siempre cerca. Siempre estuve ahí, me lo sugirieron. Pero tuve la mala suerte de no estar en el canal que lo tenía”, explicó el conductor.

“Y cuando estaba en el canal que lo tenía, que era este, yo estaba haciendo el (Festival del) Huaso, entonces no podía estar haciendo los dos festivales. Y justamente llega Rafa al canal, y lo hace el Rafa”, afirmó aludiendo a Rafael Araneda.

Tras esto, manifestó que “yo no creo que es una cuenta pendiente, porque creo que es la máxima grosería, la máxima rotería ofrecerse: si no te llaman, no te llaman no más”.

“Yo puedo pasar tres años sin tele, pero si me llaman voy, sino me llaman no voy. No voy a golpear puertas. No es orgullo, no es soberbia, es una cuestión de dignidad y de conocer esta pega, porque si no te llaman es porque no te necesitan. Cuando te necesitan, te ponen una limusina si te necesitan”, relató.

Finalmente, Leo Caprile indicó que “si me llaman, cómo voy a decir que no. Si yo no estuviera capacitado para hacer Viña, todo lo que hice para atrás vale callampa”.