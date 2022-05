Fiesta San Juan: Festival de reggaetón traerá a Tito “El Bambino”, J Alvarez y Tony Dize

Por primera vez en Chile se realizará el Festival & Fiesta San Juan, una celebración netamente de reggaetón, llena de música en vivo, DJ’s entre shows, para que el ritmo no pare; y si esto fuera poco, con venta de bebidas alcohólicas autorizadas.

Regresarán a nuestro país exponentes del género urbano como es Tito “El Bambino”, junto a sus temas más conocidos como “El Amor”; “¿Por qué les mientes?” (feat. Marc Anthony); “Alzo mi voz”; “Así es el amor”; “Siente el boom” y muchos más.

De igual manera, pisará el escenario J Alvarez, el puertorriqueño nominado en la categoría Mejor Álbum Urbano en los XIII Grammy Latino por el disco Otro Nivel de Música: Reloaded. Cuenta con su propia compañía musical llamada On Top Of The World Music y con éxitos tales como, “La Pregunta”; “Sexo, Sudor Y Calor” (feat. Ñejo Y Dalmata); “Haters” (part. Bad Bunny y Almighty), entre muchísimos otros.

Al mismo tiempo, podremos ver a Tony Dize en el Movistar Arena. El cantante estadounidense de origen puertorriqueño llegará al escenario con sus temas más escuchados como “No Pierdas Tiempo” ft Wisin y Yandel; “Quizás” ft. Ken-Y; “Permítame” ft. Yandel; “El Doctorado”.

Para acompañar a estos grandes nombres, contaremos con la presencia de Yaga y Mackie, Lion La Voz, y algunos reconocidos DJ’s que harán bailar al público entre los shows en vivo, para que la fiesta no decaiga tales como Pablo Pesadilla, Dj Seba Nunes, Dj Parde2 y Pablo Olivares.

El evento será el próximo 22 de julio, y las entradas se encuentran a la venta a través del sistema PuntoTicket, y sus valores van desde los $10.000 (más cargo por servicio).