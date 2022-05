Mauricio Jürgensen revela su “Nueva piel” tras abrupta salida de Canal 13

Costó pero se logró. Finalmente el periodista, cantante y compositor, Mauricio Jürgensen, accedió hablar de su salida de Canal 13 y su nuevo proyecto musical, que lo tiene de lleno afinando los últimos detalles de su debut en los escenarios, junto a una banda en vivo el próximo 27 de mayo en Sala Metrónomo de Bellavista. Si bien, entrevistarlo no fue una tarea fácil, el ex rostro de “Tu día” respondió a las interrogantes respecto a su abrupta salida del matinal y su “Nueva piel”.

-¿Cómo fue su salida de Canal 13, qué razones le dieron?

-Más allá del detalle, de la interna o de las razones que se me hicieron saber para intentar explicar mi despido, veo mi paso por el matinal de Canal 13 como algo positivo. Como un trabajo que fue muy bien evaluado por el equipo realizador, la audiencia y el medio televisivo. Visto desde esa perspectiva, valió la pena”.

-Segunda vez que sale de un matinal de Canal 13, ¿volvería si lo llamaran nuevamente y bajo qué condiciones?.

-Evidentemente que siempre voy a estar dispuesto a escuchar una propuesta o invitación a ser parte de un proyecto que me resulte atractivo o interesante. Eso no ha cambiado”.

-¿Fue sorpresivo o se hablaba de posibles despidos?

-Siento que mi salida fue abrupta y muy inesperada. Pero a estas alturas de mi vida, con 47 años de edad, si no me quedo con lo bueno de lo que me toca vivir, es que no he entendido nada. Las cosas siempre pasan por algo y desde que salí del proyecto he tenido más tiempo para enfocarme en mi música, en mi familia y en mis nuevos afectos. Así es que por mi parte, capítulo cerrado y a seguir adelante”.

-La canción “Nueva piel” la compuso en minutos, ¿en qué se inspiró?

-Es la canción que he compuesto más rápidamente, salió de manera bien natural y orgánica, atendiendo a la idea y la emoción de encontrar voz propia, de entrar en una nueva etapa no solo personal sino también compositiva y musical. Me encanta que además tenga hoy esta re significación por el momento profesional y personal que he estado viviendo en estas últimas semanas. Una coincidencia no coincidencia.

-¿Cuáles son sus aspiraciones con este disco, le gustaría darse un tiempo para dedicarse solo a la música?

-Lo veo como el comienzo de algo que siempre ha sido parte de mi vida. El comienzo de la creación musical, algo a lo que puedo dedicarme sin dejar de hacer otras cosas. Pero sí, es maravilloso tener tiempo para dedicarme a esto que siempre ha sido mi pasión. Y contar además con Alain Johannes, como un colaborador en este viaje, es simplemente impagable.

-¿Qué significa la frase “Estoy libre y dispuesto a correr. No dudo, he vuelto a creer, Estoy libre de hambre y de sed, La muerte del que vuelve a nacer ” a qué cosas de su vida tienen relación?

-Siento que hablo de mi vida personal y de lo que significa reconocerme en un nuevo ser, en una nueva piel. Volver a ser el que siempre fui. Pero también alude al ir creciendo como músico, como autor de letras. Todo eso para mí se resume en el concepto de la nueva piel. La muerte del que vuelve a nacer, la oportunidad de morir para nacer de nuevo.

-¿Se imagina una banda con Jean Phillip Cretton y Sergio Lagos?

-Imagino un camino como solista con fechas tan importantes como la del 27 de mayo en Sala Metrónomo, que será mi debut con banda para mostrar mis canciones en vivo por primera vez. Y por cierto que también imagino colaboraciones con amigos como Jean Phillipe. Y de otros cantantes profesionales, hay un solista grande de este país con el que tenemos una grabación pendiente de uno de mis temas. Espero que se concrete pronto.

Las recientes composiciones de Mauricio Jürgensen se podrán escuchar en vivo el próximo viernes 27 de mayo a las 21:00 horas en Sala Metrónomo, junto al grupo Temple Agents y las entradas para su show están en Puntoticket.