Monserrat Álvarez reveló que le ofrecieron participar en Miss Chile: contó por qué no aceptó

Monserrat Álvarez realizó una desconocida revelación durante este miércoles en Contigo en la Mañana.

En el matinal de CHV, la periodista conversaba con Julio César Rodríguez cuando contó que estuvo cerca de participar en Miss Chile.

En dicho certamen, se buscaba la representante nacional para Miss Universo.

La animadora reflexionó sobre los comentarios fuera de lugar que ha recibido de parte de entrevistados.👇https://t.co/vHEwBhFylf — Publimetro (@PublimetroChile) May 18, 2022

“Me llamaron una vez, pero yo no tenía la facha”, afirmó Álvarez en el programa.

“La revista Paula era la que hacía los Miss Chile; entonces me llamaron y me dijeron ‘oye Monse sabemos que tú no sé qué...’”, relató.

Tras esto, la periodista señaló que “yo te juro, no es por subestimar, pero yo de verdad no tenía el cuerpo para ser Miss Chile, ninguna posibilidad”.

“Pero igual me sentí halagada (...) pero dije que no porque sabía que no era mi camino. No era mi camino a seguir”, remató Monserrat Álvarez.