¿Será jurado del Festival de Viña?: Daniel Fuenzalida contestó a las interrogantes sobre su futuro en el certamen

Luego de exponer que tiene grandes deseos de participar como jurado en el Festival de Viña, Daniel Fuenzalida se tomó unos minutos de su programa para aclarar si será parte de la ceremonia.

Mediante una conversación en “Me Late”, el conductor del espacio aclaró todos los rumores tras una consulta de Mariela Sotomayor.

“¿Vas a estar de jurado o no?”, le preguntó su compañera de programa.

“¿Les cuento algo?”, le dijo a sus compañeros y comenzó su relato: “El otro día me encontré con el gerente general… le dije la situación. No estoy violando ningún código, porque me lo encontré en el pasillo de la radio. Le dije ‘¿Te acuerdas que hace dos años pedí ir al jurado del Festival y justo se suspendió?’. ‘Sí, me acuerdo perfecto’, respondió. ‘Bueno, el 2023 me imagino que estoy’”, contó el exhuevo.

“Me dice ‘mira, sí, por la radio no tienes ningún problema. Tú eres nuestro candidato… Vas tú. Ahora, quiero ser sincero contigo. Cuando se trata de nuestros locutores, que además trabajan en canales de tv, el canal organizador en este caso Canal 13 o TVN tienen algunos resquemores y peros en mandar rostros de otro canal”, recordó.

“Y le dije ‘bueno, pero nosotros hacemos Me Late de TV+’. Y me dijo ‘mira, yo voy a proponer tu nombre. Tú eres como nuestro candidato de la radio. Y después si el canal dice...’, y le digo ‘qué canal es?’. Me dijo ‘el canal que decide es Canal 13′”.

“Entonces, yo dije ‘ya, en ese caso, ¿sería el señor Miranda?’”, le dijo refiriéndose al director de programación de Canal 13, José Miranda.

“Yo creo que el señor Miranda me va a decir que sí… así que podríamos ser compañeritos de Tonka o de Ángeles”, finalizó feliz Daniel Fuenzalida.