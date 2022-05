Camilo Zicavo contó detalles de su boda: “La Denise se hizo cargo prácticamente de todo y yo opiné, dije sí y no”

Camilo Zicavo y Denise Rosenthal dieron otro paso en su relación y contrajeron matrimonio hace un par de semanas. Algunos registros de este momento han sido publicados por sus protagonistas, pero el cantante decidió abrirse sobre cómo fue este importante día.

El vocalista tuvo una tierna conversación con LUN, donde contó detalles de lo que fue la boda con la influencer.

“Con la Den estamos acostumbrados, o nuestra pega gira tanto en torno a la exposición, que un momento así tan especial y tan único queríamos que no fuera atravesado por eso, sino que tuviera que ver más con lo íntimo”, contó.

Posteriormente, exvocalista de la “Moral Distraída” admitió que “la Denise se hizo cargo prácticamente de todo y yo opiné, dije sí y no”, aunque igualmente “me hice cargo de muy poquitas cosas, no porque no quisiera, sino que porque no dejaron”.

“La Den tenía todo muy claro en su cabeza y tenía ideas maravillosas que cada vez que me las presentaba yo me enamoraba más de ella y de sus ideas”, aseguró.

En la misma línea, dijo que su pareja “estuvo desde la planificación hasta ese mismo día decorando en la mañana. Ella hizo todo. Ese día se levantó muy temprano decorando cada arbolito…Es que ella es increíble. Yo me encargué de ver el DJ, la lista fue fuerte el reggaetón clásico y harto disco y funk… no vi mucho yo, sólo tareas que me asignaban como que hay que ir a buscar tal cosa o pagar otras”.

El artista aclaró que fue una ceremonia íntima, que solamente estuvieron 100 invitados, ya que el concepto era “estar con nuestra familia más cercana y nuestros amigos más cercanos y eso recorrió todo el matrimonio”.

Y que luego de la ceremonia fueron al local del papá de Denise a comer, con la música que ellos escogieron para el ambiente.

Sobre la luna de miel, Zicavo comentó que “fueron cinco días y decidimos que en algún momento en el futuro nos daremos un mes para salir y recorrer Italia, comer pasta, no sé algo rico”, concluyó.