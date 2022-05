Creador del Juego del Calamar revela cuándo se estrenará la próxima temporada

Como ya había sido confirmada, el ‘Juego del Calamar’ tendrá su segunda temporada en Netflix, pero aún muchos se preguntan cuándo será el ansiado regreso de la exitosa serie a la plataforma de streaming.

Durante la pandemia, ‘Juego del Calamar’ (‘Squid Game’, en inglés) fue una de las sensaciones de la plataforma, ubicándose rápidamente en el top de contenido más visto y quedándose por un largo tiempo entre el top 10, además de recibir muy buena crítica, con una puntuación perfecta de 100% en la famosa plataforma de rating, Rotten Tomatoes.

Sin embargo, desde su estreno y la confirmación de una segunda parte, los fans se han preguntado, ¿Cuándo se estrenará la Temporada 2 de Squid Game? y ahora el creador asoma una respuesta.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Juego del Calamar?

En entrevista con Vanity Fair, el creador de la historia, Hwang Dong-hyuk, reveló que la segunda entrega no se estrenará hasta finales de 2023 o tal vez en 2024: “La humanidad será puesta a prueba a través de esos juegos otra vez. Quiero hacer la pregunta: ‘¿Es la verdadera solidaridad entre las personas realmente posible?”, indicó.

El director y guionista surcoreano está bastante ocupado, no solo con esta segunda entrega de su exitoso show. En entrevista a Deadline, Hwang habló sobre futuros proyectos, incluyendo uno que relatará todo lo sucedido con el éxito de El Juego del Calamar, pero desde la sátira. El director explicó que está trabajando en una comedia llamada The Best Show on the Planet que analizará la forma en la que obtuvo fama de la noche a la mañana y cómo se recibió la serie alrededor del mundo.

Sobre ese proyecto lo único que se sabe hasta ahora es que será una serie también. Hwang Dong-hyuk además está trabajando en otro show que por ahora lleva el nombre de Killing Old Man’s Club y que estará inspirado en una novela de Umberto Eco.